به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهرهمند بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بارندگیها تا پایان امشب در استان ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشت: در دو روز بارندگی در استان در سرفاریاب ۱۱ میلی متر و در قلعهرئیسی نیز ۱۰ میلی متر باران باریده است.
بهره مند تصریح کرد: همچنین در لیکک ۹ میلی متر در چرام ۹ میلیمتر و در سیسخت ۷.۷ میلی متر باران باریده است.
وی میزان بارش باران در مرکز استان را ۷.۹ میلی متر عنوان کرد و گفت: همچنین در این مدت در دهدشت نیز ۷.۷ میلیمتر باران باریده است.
بهرهمند میزان بارش باران در شهرستان باشت را ۳.۵ میلی متر و در امامزاده جعفر را نیز ۴.۴ میلیمتر عنوان کرد.
وی افزود: در مناطق سردسیری استان بارشها به صورت برف خواهد بود.
بهره مند همچنین از ورود یک سامانه بارشی جدید در اواخر هفته جاری به استان خبر داد.
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