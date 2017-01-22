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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

بیشترین بارندگی اخیر در شهر لنده با ۱۷ میلی‌متر ثبت شده است

بیشترین بارندگی اخیر در شهر لنده با ۱۷ میلی‌متر ثبت شده است

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیشترین بارندگی اخیر در شهر لنده با ۱۷ میلی‌متر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره‌مند بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بارندگیها تا پایان امشب در استان ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: در دو روز بارندگی در استان در سرفاریاب ۱۱ میلی متر و در قلعه‌رئیسی نیز ۱۰ میلی متر باران باریده است.

بهره مند تصریح کرد: همچنین در لیکک ۹ میلی متر در چرام ۹ میلی‌متر و در سی‌سخت ۷.۷ میلی متر باران باریده است.

وی میزان بارش باران در مرکز استان را ۷.۹ میلی متر عنوان کرد و گفت: همچنین در این مدت در دهدشت نیز ۷.۷ میلی‌متر باران باریده است.

بهره‌مند میزان بارش باران در شهرستان باشت را ۳.۵ میلی متر و در امامزاده جعفر را نیز ۴.۴ میلی‌متر عنوان کرد.

وی افزود: در مناطق سردسیری استان بارشها به صورت برف خواهد بود.

بهره مند همچنین از ورود یک سامانه بارشی جدید در اواخر هفته جاری به استان خبر داد.

کد مطلب 3884639

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