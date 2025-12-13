بارش ۵۸ میلی متر باران در برکه دکای شهرستان پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه برکه دکا در شهرستان پارسیان استان هرمزگان بارش ۵۸ میلی متر را ثبت کرد.

ئی افزود: کوشکنار در این شهرستان با ۴۶ میلی متر در ریف دوم است.

کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در ایستگاه دشتی ۳۳ و پنج دهم، میلکی ۲۶ و بستانوی این شهرستان هم ۲۴ میلی متر باران باریده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در همین مدت بارش‌ها در جزیره لاوان ۲۴ میلیمتر، شهر پارسیان ۲۲، جزیره کیش ۱۷ و چهار دهم، حاجی آباد چهار و نه دهم و بستک سه و پنج دهم میلیمتر ثبت شده است.