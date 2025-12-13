  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

بارش ۵۸ میلی متر باران در برکه دکای شهرستان پارسیان

بارش ۵۸ میلی متر باران در برکه دکای شهرستان پارسیان

پارسیان- کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه برکه دکا در شهرستان پارسیان استان هرمزگان بارش ۵۸ میلی متر را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه برکه دکا در شهرستان پارسیان استان هرمزگان بارش ۵۸ میلی متر را ثبت کرد.

ئی افزود: کوشکنار در این شهرستان با ۴۶ میلی متر در ریف دوم است.

کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در ایستگاه دشتی ۳۳ و پنج دهم، میلکی ۲۶ و بستانوی این شهرستان هم ۲۴ میلی متر باران باریده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در همین مدت بارش‌ها در جزیره لاوان ۲۴ میلیمتر، شهر پارسیان ۲۲، جزیره کیش ۱۷ و چهار دهم، حاجی آباد چهار و نه دهم و بستک سه و پنج دهم میلیمتر ثبت شده است.

کد خبر 6687120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها