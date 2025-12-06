پوستر رویداد بزرگ «ناظم‌ الاطباء» در کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر رویداد بزرگ «ناظم الاطباء» ظهر شنبه با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئولین در استانداری کرمان برگزار شد.
استاندار کرمان در این مراسم با تشکر از دست اندرکاران تعریف این رویداد در استان کرمان، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با نگاه به پایه گذاری یک رویداد سالیانه در حوزه تجلیل از مفاخر سلامت و پزشکی در کرمان، برنامه خوبی را برگزار کنیم.
محمد علی طالبی، افزود: وقتی از «کرمان برفراز» صحبت میکنیم، نگاه ما به استفاده از همه ظرفیتهای هویتی این دیار است.
وی، تاکید کرد: قطعاً در مسیر مفاخر این دیار، افراد صاحب نامی که منشأ خدمات بزرگی در سطح کشور و استان کرمان بودند، از جایگاه برجستهای برخوردار هستند
استاندار کرمان، بزرگداشت نام این افراد و کسانی که در عرصههای مختلف این دیار تلاش میکنند را کاری بسیار شایسته و خوب توصیف کرد و گفت: این اقدام قطعاً به تقویت حوزه هویت کرمان و تقویت نگاه بلند، اندیشمندانه و علمی جامعه به سمت مفاخر کرمان کمک خواهد کرد
طالبی، افزود: امیدواریم دستاندرکاران این برنامه بتوانند رویدادی را برگزار کنند که نمونه و الگویی برای کلیه اموری که در استان کرمان به دنبال آن هستیم باشد.
رویدادی برای تقدیر از چهرههای جهادگر و مؤثر حوزه سلامت کرمان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست، از برگزاری رویدادی ویژه برای تقدیر از چهرههای جهادگر و مؤثر حوزه سلامت استان کرمان خبر داد.
حسین صافی زاده، با بیان اینکه اردوهای جهادی در سالهای اخیر نقش پررنگی در خدمترسانی به خانوادههای محروم داشتهاند، گفت: متأسفانه آنطور که باید از فعالان این عرصه تجلیل نشده و به همین منظور، این رویداد با هدف پاسداشت تلاشهای جهادگران سلامت و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری کرمان، مجموعه مس سرچشمه و انجمن مفاخر استان برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم به یاد و نام ناظم الاطباء، از پزشکان نامدار کرمانی و مؤسس چند بیمارستان در مشهد و تهران برگزار خواهد شد و در جریان آن از چهرههای شاخص و جهادگر حوزه سلامت و درمان با نشان ناظمالاطبا تقدیر به عمل میآید.
این رویداد روز ۲۰ آذرماه با حضور مسئولان و فعالان حوزه سلامت در کرمان برگزار خواهد شد.
گفتنی است ناظم الاطباء پزشک، ادیب و دانشمند ایرانی، از برجستهترین پزشکان ایرانی اواخر دورهٔ قاجار بود و در پایهگذاری چند بیمارستان به شیوهٔ اروپایی در تهران و مشهد نقشی مهم داشته است.
وی از پایهگذاران نخستین مجلس حفظ الصحة در تاریخ ایران بهشمار میآید و تألیفهای پزشکی وی بی شمار بودهاند. در زمینههای غیرپزشکی نیز شاخصترین اثر او واژهنامهای بزرگ و چهار جلدیاست که به نام فرهنگ ناظم الاطبا یا فرهنگ نفیسی معروف است.
