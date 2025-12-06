سپاه: عوامل وابسته به سازمان نفاق در بهارستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) از شناسایی و دستگیری عوامل وابسته به سازمان نفاق در بهارستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در پی رصدهای شبانه‌روزی و اقدامات دقیق اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه بهارستان و با همکاری مؤثر قوه قضائیه، تعدادی از عوامل وابسته به سازمان نفاق که طی روزهای اخیر اقدام به آتش‌زدن حوزه علمیه، پایگاه‌های بسیج و مساجد در سطح استان تهران کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان با اعلام این خبر تأکید کرد: شناسایی، رصد و برخورد قاطع با عوامل خرابکار و مخل امنیت عمومی همواره در دستور کار سپاه قرار دارد و با همکاری قوه قضائیه، روند شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان با جدیت ادامه خواهد داشت.

در پایان از شهروندان خواسته شده است هرگونه اخبار، مشاهدات و اطلاعات امنیتی خود را از طریق ستاد خبری ۱۱۴ در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دهند.