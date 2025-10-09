به گزارش خبرنگار مهر، یدایی امناب، در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری عاملان قدرتنمایی مسلحانه در محله سلطانآباد خبر داد و گفت: در پی انتشار ویدئویی از اقدام چند جوان در حالت غیرعادی با سلاح گرم و سرد که موجب اخلال در نظم عمومی و مجروح شدن یک شهروند شد، بلافاصله دستور قضایی برای پیگیری موضوع و برخورد قانونی صادر شد.
امناب در ادامه اظهار داشت: در ویدیوی منتشرشده، مشاهده میشود تعدادی از جوانان با سلاح سرد اقدام به قدرتنمایی کرده و یکی از آنان نیز با سلاح گرم تیراندازی میکند که متأسفانه در این حادثه، یک شهروند هدف گلوله قرار گرفته و مجروح میشود.
وی افزود: با انجام تحقیقات و پیگیریهای قضایی، تاکنون دو نفر از متهمان اصلی دستگیر شدهاند و سه نفر دیگر که در صحنه حضور داشتهاند، تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری دو دادگاه بهارستان با بیان اینکه فیلم مربوط به حادثه برای بررسیهای تکمیلی و اطلاعرسانی عمومی منتشر شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بهارستان با قاطعیت و در چارچوب قانون با هرگونه رفتار خشن، تهدیدکننده امنیت عمومی و مخل آرامش اجتماعی برخورد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن هیچگونه تسامحی نخواهد داشت و این اطمینان را به شهروندان میدهیم که با پیگیری مستمر، امنیت و آرامش به منطقه بازگردانده خواهد شد.
