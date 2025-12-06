صدای دانشجو روی موج رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی برنامه‌هایی همچون «حماسه دانایی»، «به قول تاریخ»، «روایت دانشجو»، «آن سه تن»، «دور یک میز»، «سکه صبح»، «برگی از تاریخ»، «پیام روز»، «دور یک میز»، «رو در رو»، «دانشجو» و «فرش قرمز» را با فرارسیدن روز دانشجو پخش می‌کنند.

رادیو ایران برنامه «حماسه دانایی» را ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو به تهیه‌کنندگی زینب برومند و گویندگی فاطمه میناخانی از ساعت ۹ به مدت ۲ ساعت و به شکل زنده روی آنتن می‌برد.

برنامه «به قول تاریخ» ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود. در این برنامه ماجرای روز ۱۶ آذر به زبانی ساده روایت می‌شود. همچنین برنامه «به قول تاریخ» با توضیح رویدادها، گفت‌وگوهای کوتاه و مرور خاطرات، کمک می‌کند تا مخاطب با این روز و اهمیت آن بیشتر آشنا شود.

رادیو فرهنگ برنامه «روایت دانشجو» را با بررسی موضوعاتی همچون تاریخچه جنبش دانشجویی و نقش دانشجو در تمدن‌سازی نوین اسلامی را در نظر گرفته که ساعت ۱۲:۱۵ پخش می‌شود. همچنین «مستند فرهنگ» به روایت شهادت سه دانشجوی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اختصاص دارد. برنامه «صبح به وقت فرهنگ» نیز این موضوع را بررسی می‌کند.

شبکه رادیویی تهران برنامه زنده «دور یک میز» را با مشارکت خبرگزاری ایسنا ساعت ۱۲:۳۰ روانه آنتن می‌کند. این برنامه با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف دانشجویی به واکاوی نقش تشکل‌های دانشجویی و ارتقای سطح مشارکت نخبگان جوان در تصمیم‌سازی‌های ملی می‌پردازد. محمدرضا اشراقی اجرای برنامه را به عهده دارد.

رادیو گفت‌وگو در قالب برنامه‌ها به بررسی ابعاد مختلف این روز از منظر سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی می‌پردازد و موضوعاتی چون آزادی بیان، مطالبه‌گری دانشجویان، نقش دانشگاه در تحولات اجتماعی و تأثیر سیاست بر فضای دانشگاه خواهند پرداخت. برنامه «رودرو» در دو روز ساعت ۱۸ پخش می‌شود. «ساعت صفر»، «به وقت گفت‌وگو» و «روی موج گفت‌وگو» از دیگر تدارکات این شبکه است.

برنامه «دانشجو» با محوریت تظاهرات دانشجویی در اوایل انقلاب توسط دانشجویان در سراسر کشور به تهیه‌کنندگی علی برخورداری، اجرای حمید سوری و با کارشناسی سیدمحمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ساعت ۱۵ از آنتن رادیو معارف پخش می‌شود.

رادیو سلامت با رویکردی چندوجهی به تحلیل ابعاد اجتماعی، روانشناختی و تاریخی این روز مهم می‌پردازد. برنامه‌های «به زندگی سلام کن»، «عصری نو» و «برگی از تاریخ» با تمرکز بر دغدغه‌های دانشجویان و بازخوانی ریشه‌های تاریخی واقعه سال ۱۳۳۲، میزبان گفتگوهای تخصصی خواهند بود. در این برنامه‌ها به سوالاتی همچون «دانشجوی نمونه کیست؟» پاسخ داده می‌شود.

برنامه «پیام روز» شبکه رادیویی پیام با محوریت روز دانشجو، به نقش ایالات متحده در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. این برنامه با هدف یادآوری خاطرات تلخ دانشجویان شهید و بازخوانی ریشه‌های تاریخی آن، بر اهمیت استقلال و آزادی دانشگاه‌ها تاکید می‌کند.

رادیو صبا برنامه‌های «بسته پیشنهادی»، «فرش قرمز» و «این مردم نازنین» را به صورت ویژه راهی آنتن می‌کند. این برنامه‌ها به ترتیب ساعت‌های ۱۰، ۱۳ و ۲۱ پخش می‌شوند و میزبان دانشجویان نخبه ایرانی هستند. همچنین خاطرات جذاب دانشجویان نیز در این برنامه پخش می‌شود.

برنامه زنده «آن سه تن» با گویندگی فاطمه نیرومند و علیرضا تابان همزمان با روز دانشجو ساعت ۷:۳۰ صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود. این برنامه با رویکردی روایت‌محور و نمایشی، دلایل اعتراض دانشجویان، زمینه‌های اجتماعی سیاسی واقعه و پیامدهای آن را در ترکیب با مباحث کارشناسی زنده برای مخاطبان تحلیل و تشریح می‌کند.