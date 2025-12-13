به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، رادیو مقاومت از اول دی برای ششمین سال متوالی فعالیت خود را آغاز می‌کند. این شبکه با هدف روایت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و بازنمایی دستاوردهای بزرگ کشور در این دفاع تاریخی، امسال نیز با رویکردی متفاوت روی آنتن می‌رود.

شبکه رادیویی مقاومت در دوره جدید فعالیت خود سه محور راهبردی را دنبال می‌کند. گفتمان‌سازی مقاومت عقلانی و امیدمحور در پیوند با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و بیانات رهبر معظم انقلاب، تقویت همبستگی اجتماعی از طریق روایت مردمی دفاع ۱۲ روزه و تأکید بر نقش زنان، جوانان و نیروهای مردمی و مقابله با جنگ شناختی دشمن که ابعاد شکست‌های نظام سلطه را برای افکار عمومی روشن می‌سازد.

رادیو مقاومت امسال در بازه زمانی ۱ تا ۳۰ دی با محوریت ۷ تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه برنامه‌سازی خواهد کرد؛ تکالیفی همچون تبیین اقتدار ملی، بازتاب اتحاد و مقاومت مردمی، امیدآفرینی در حوزه پیشرفت، تعمیق دشمن‌شناسی در بستر حافظه گفتمانی ۹ دی و مردمی‌سازی روایت مقاومت.

ویژه‌برنامه شروع به کار رادیو مقاومت اول دی‌ماه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و مخاطبان می‌توانند صدای مقاومت را روی موج FM ردیف ۹۵ مگاهرتز دریافت کنند.