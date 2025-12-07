امرایی: قیام ۱۶ آذر فضای خفقان پس از کودتا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی عصر یکشنبه در این آئین روز دانشجو در دانشگاه پیام نور همدان با بیان اینکه ۱۶ آذر صرفاً یک رخداد تاریخی در حافظه دانشگاه نیست، اظهار کرد: روز دانشجو نقطه عطفی در بیداری جریان دانشجویی و دانشگاه در کشور است و در شکل‌گیری فضای عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نقش مؤثری داشته است.

وی قیام دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را حرکتی در دو سطح استکبارستیزی و استبدادستیزی دانست و افزود: قیام دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران فضای خفقان پس از کودتای ۲۸ مرداد را در هم شکست و پیامدهای گسترده‌ای در فضای داخلی و بین‌المللی به‌جا گذاشت.

امرایی با اشاره به پیامدهای این حرکت تاریخی تصریح کرد: رخداد ۱۶ آذر سرآغاز روندی از روشنگری و کنشگری دانشجویی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود که در جریان‌سازی‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرد.