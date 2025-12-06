به گزارش خبرنگار مهر، پخش زنده مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که شب گذشته جمعه ۱۴ آذر از شبکه سه سیما پخش شد واکنشهای مختلفی گرفت. عدهای را با خود همراه کرد و نقدهایی هم به آن وارد شد. این ویژه برنامه چند ساعته تا پاسی از شب ادامه داشت و محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی مجریان آن بودند.
یکی از ویژگیهای برنامه هم دعوت از مهمانانی از سه نسل فوتبالی ایران بود. از علی پروین و حسن روشن تا چهرههای جام جهانی ۹۸ مثل خداداد عزیزی و بازیکنان پس از آن همچون سهراب بختیاریزاده که در جام جهانی ۲۰۰۶ حضور داشتند. این ترکیب نسلها، هم یک مرور کوتاه از مسیر ایران در جام جهانی بود، هم نوعی روایتسازی از تدام حضور و خاطرهسازی فوتبال ایران در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا بود.
در جریان برنامه، چند آیتم تصویری پخش شد. همچنین اینفوگرافی های برنامه از دورههای جام جهانی توانست مروری بر بازیهای تاریخی و لحظات فراموشنشدنی جام جهانی ۹۸ و همچنین نگاه آماری و تحلیلی به عملکرد تیم ملی در تورنمنت ۲۰۰۶ داشته باشد. حضور مهمانها در بخشهایی از برنامه باعث شده بود پخش مراسم صرفاً گزارش یک رویداد نباشد.
علی پروین هم در ابتدای برنامه از حمایت کامل نسبت به تیم ملی گفت و اینکه الان همه باید دست به دست هم دهند و تیم فوتبال را حمایت کنند.
در ادامه خداداد عزیزی هم به مهمانان برنامه پیوست و شروع صحبتهای میثاقی با مهمانان، خاطره بازی با خداداد عزیزی و ماجرای پیوستنش از تیم ابومسلم خراسان به تیم ملی توسط علی پروین بود.
بعد از گذشت نیم ساعتی از برنامه، سالن مراسم قرعه کشی جام جهانی نمایش داده شد که گاهی به صورت تمام قاب در تصویر قرار میگرفت و میثاقی توضیحاتی درباره حضور مهمانها و ویژگیهای مراسم میداد و گاهی نیز به صورت ۲ قاب همزمان با صحبتهای مهمان تصاویر سالن مراسم نیز نمایش داده میشد.
بخشی از برنامه هم به صورت گفتگوهای آنلاین با بازیکنانی پیش رفت که نتوانسته بودند در برنامه حضور داشته باشند مثل سعید عزت اللهی و یا بخشهایی که به صورت گزارش و آیتمهای تولیدی پخش شد و نظر دیگران را درباره گروه بندی ایران میپرسید.
شاید اگر برنامه میتوانست از داخل مراسم ارتباط زنده با امیر قلعهنوعی سرمربی تیم ملی یا مهدی محمدنبی و امید جمالی مدیر بینالملل فدراسیون برقرار کند برایش به برگ برندهای تبدیل میشد. با این حال عوامل «فوتبال برتر» تلاش کردند مخاطب را در جریان فضای پشتصحنه، جزئیات فنی و حالوهوای مراسم قرعه کشی جام جهانی قرار دهند.
در مجموع، پوشش تلویزیونی مراسم قرعهکشی ترکیبی بود از نوستالژی، تحلیل، حضور چهرهها و روایتسازی تاریخی و شاید اگر شوخیها و الفاظ نامناسب خداداد عزیزی (هر چند که نمیدانست میکروفنش روشن است) نبود زحمت عوامل برنامه بهتر دیده میشد.
