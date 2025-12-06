آیت الله فلاحتی: نمایندگان مردم در مجلس صدای محرومین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر شنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت، دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی را منوط به اجرای دقیق این دو اصل حائز اهمیت است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه فراوان استان گیلان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، و موقعیت ژئوپلیتیک، تأکید کرد که وجود ظرفیت به تنهایی ضامن توسعه نیست. وی خاطرنشان کرد: هر جامعه‌ای که از برنامه مدون و مدیریت قاطع بهره‌مند باشد، مسیر رشد و کمال را طی خواهد کرد. ضعف در یکی از این دو حوزه، حتی با وجود منابع مالی فراوان، موجب انحراف از مسیر اصلی و در نهایت عدم دستیابی به توسعه پایدار می‌شود.

وی مفهوم مدیریت را فراتر از صرف سرپرستی دانست و آن را مترادف با سازماندهی هدفمند منابع، زمان‌بندی دقیق عملیات، و ارزیابی مستمر عملکرد تعریف نمود. وی افزود: برنامه باید واقع‌بینانه، مبتنی بر آمار صحیح و دارای افق زمانی مشخص باشد. موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به ویژه در پروژه‌های پیچیده زیربنایی، مستلزم این است که مدیران، خود را متعهد به اجرای گام‌به‌گام برنامه بدانند.

اهمیت هم‌فکری و اجماع در طرح‌های کلان

آیت‌الله فلاحتی یکی از مؤثرترین عوامل برای حل مشکلات استان را هم‌فکری و اجماع میان مسئولان ارشد استانی عنوان کرد و گفت: اختلاف نظر طبیعی است، اما این اختلافات نباید مانع از حرکت کلی کشتی استان شود. نماینده مجلس، امام جمعه، استاندار، و سایر ارکان مدیریتی باید همچون یک تیم واحد عمل کنند. هدف مشترک ما، یعنی توسعه گیلان، باید بر هر مصلحت‌جویی یا جناح‌بندی سیاسی اولویت یابد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: نمایندگان باید فراتر از پیگیری‌های روتین، مکانیزمی دقیق برای نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه‌ها و رصد میدانی مشکلات ایجاد کنند. اگر آمار دقیقی از وضعیت جاده‌ها، مدارس، و مراکز بهداشتی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مطالبه‌گری مؤثر داشته باشیم. پیگیری باید مستند و با ارائه گزارش‌های تحلیلی صورت پذیرد.

وی لزوم تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ایجاد اشتغال پایدار ضروری دانست. این امر مستلزم تسهیل فرآیندهای اداری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در استان است. ما باید محیط کسب‌وکار را به شکلی تعریف کنیم که سرمایه‌گذار احساس کند سرمایه او در گیلان در امنیت است و بازگشت اقتصادی مناسبی خواهد داشت.

حفظ ارتباط نزدیک و مستمر با مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، وظیفه اصلی نمایندگان است. نماینده باید صدای مردم باشد، نه فقط در زمان انتخابات. شنیدن مطالبات خُرد محلی، تصویر کلانی از مشکلات ارائه می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های کلان باید لحاظ شود.

بیمارستان جنرال رشت؛ محور سلامت منطقه‌ای

وی تکمیل بیمارستان جنرال رشت را پروژه‌ای دانست که نه تنها نفع آن به کل استان گیلان، بلکه به استان‌های همجوار همچون زنجان، قزوین و استان‌های شمالی کشور نیز خواهد رسید. این بیمارستان یک پروژه صرفاً استانی نیست؛ بلکه یک قطب درمانی منطقه‌ای است. تأخیر در تکمیل این پروژه به معنای به خطر انداختن جان مردم منطقه در شرایط بحرانی است. وی خواستار بسیج منابع برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از فازهای عملیاتی آن شد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین بر ضرورت تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا و نهایی شدن کریدور شمال - جنوب تأکید کرد و این پروژه‌ها را دارای تأثیر مستقیم و حیاتی بر اقتصاد کشور برشمرد. ایشان در تحلیل اقتصادی این پروژه بیان داشت: اتصال ریلی گیلان به جمهوری آذربایجان و روسیه از طریق آستارا، می‌تواند حجم مبادلات تجاری ایران را به شکل تصاعدی افزایش دهد. محاسبه سود اقتصادی این پروژه بسیار فراتر از هزینه‌های ساخت آن است. اگر ما بتوانیم هزینه حمل و نقل بین‌المللی را به کمک این کریدور کاهش دهیم، مزیت رقابتی صادراتی ایران افزایش می‌یابد.وی تأکید کرد که تکمیل این خط ریلی مستقیماً بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور مانند نرخ ارز و تراز تجاری تأثیر مثبت خواهد گذاشت.