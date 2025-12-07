گلستان؛ نگارستان ایران در قاب ۱۶۰ شبکه رسانه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» خبر داد و استفاده از ظرفیت این رویداد را فرصتی ارزشمند برای به تصویر کشیدن توانمندیهای استان در قاب رسانه ملی دانست.
استاندار گلستان با اشاره به گستره ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، صنعتی و فرهنگی استان گفت: گلستان بهعنوان یکی از استانهای تأثیرگذار در امنیت غذایی کشور، نقشی مهم در توسعه ملی بر عهده دارد.
طهماسبی با بیان اینکه از امروز ۱۶۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی در قالب رسانه ملی فعالیت میکنند، افزود: معرفی گلستان بهعنوان «نگارستان ایران» زمینهساز شناخت هرچه بیشتر این استان در سطح ملی و حتی بینالمللی است.
وی با یادآوری تقدیم بیش از چهار هزار شهید، سرداران برجسته و مفاخر علمی و فرهنگی گلستان به انقلاب اسلامی اظهار کرد: این استان علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، در جنگ رسانهای امروز نیز همراه و همپیمان رسانه ملی در برابر استکبار جهانی ایستاده است.
طهماسبی همچنین به ظرفیتهای برجستهای همچون برج هزارساله قابوس، جنگل هیرکانی گلستان و فرودگاه بینالمللی گرگان اشاره کرد و گفت: این ویژگیها میتواند زمینهساز رشد و تحول بیشتر در حوزههای گردشگری، کشاورزی و تجارت استان باشد.
استاندار با قدردانی از تلاشهای رسانه ملی استانها برای معرفی گلستان اظهار امیدواری کرد و گفت: امید است برگزاری این رویداد ملی، زمینه جذب سرمایهگذاران و توسعه همهجانبه استان را فراهم کند.
