به گزارش خبرنگار مهر، منیره قریشی، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه زنجان با اشاره به جایگاه ویژه زنان در جامعه، نقش تربیتی آنان را اساس شکلگیری نسل آینده دانست.
مادر شهید احدی با یادآوری تأکیدات امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «از دامن زن مرد به معراج میرود»، گفت: این جمله نشاندهنده اهمیت بیبدیل زنان در رشد اخلاقی، فرهنگی و دینی جامعه است.
قریشی افزود: زن نهتنها مادر و همسر، بلکه ستون اصلی خانواده است و نقش مؤثری در تحکیم بنیانهای اخلاقی و اجتماعی دارد. او تأکید کرد که حمایت مردان از همسران و مادران میتواند به شکلگیری خانوادهای آرام و مستحکم منجر شود.
وی با اشاره به نقش تاریخی زنان زنجان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «زنان این دیار از اولین گروههایی بودند که در راهپیماییها و حرکتهای مردمی حضور یافتند و با شجاعت و دلیری مسیر انقلاب را هموار کردند.»
مادر شهید احدی همچنین جایگاه والای مادران شهدا را یادآور شد و فداکاری آنان را نمادی از ایثار و پایبندی به ارزشهای اسلامی دانست.
قریشی پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری را برای همه مردم، بهویژه زنان، ضروری خواند و افزود: زنان جامعه ما با آگاهی از نقش محوری خود میتوانند الگویی از ایمان، صبر و تلاش باشند و با نقشآفرینی در خانواده و اجتماع، زمینهساز پیشرفت و تعالی کشور شوند.
مادر شهید احدی گفت: حضور فعال و مؤثر زنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی را تضمینی برای استمرار آرمانهای انقلاب و تربیت نسلی متعهد و بااخلاق عنوان کرد.
