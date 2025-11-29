  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

فراخوان هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز منتشر شد

فراخوان هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز منتشر شد

در آستانه روز جهانی آگاهی‌بخشی در حوزه معلولیت، فراخوان هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی آگاهی‌بخشی در حوزه معلولیت و بنا بر اعلام روابط‌عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز، فراخوان هفتمین دوره این رویداد منتشر شد.

جشنواره پرواز که طی سال‌های اخیر در معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل افراد دارای معلولیت می‌پردازد، امسال نیز میزبان آثار فیلمسازان و هنرمندان علاقه‌مند از داخل و خارج کشور خواهد بود.

این دوره از جشنواره نیز در بخش‌های فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه پذیرای آثاری است که با نگاهی انسانی، خلاقانه و آگاهی‌بخش به ابعاد مختلف زندگی، چالش‌ها و توانایی‌های افراد دارای معلولیت می‌پردازد.

همچنین، فیلمسازان دارای معلولیت می‌توانند با ارسال آثار با موضوع آزاد در جشنواره شرکت کنند. هدف جشنواره، ایجاد بستری برای روایت‌هایی نو، تصویرسازی واقعی‌تر و تقویت گفتگو و همدلی در جامعه است.

بر پایه این فراخوان، ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌عنوان آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده و ثبت‌نام از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی Parvazfilmfestival.com انجام می‌شود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز به دبیری بابک نوری و دبیری افتخاری علی نصیریان، به همت مؤسسه فرهنگی‌هنری پویندگان پهنه پرواز اواخر بهمن‌ ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد؛ رویدادی که برای نمایش روایت‌های متفاوت و امیدآفرین در حوزه معلولیت، بار دیگر میزبان آثار ارزشمند فیلم‌سازان خواهد بود.

کد خبر 6671997
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها