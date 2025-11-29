به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی آگاهیبخشی در حوزه معلولیت و بنا بر اعلام روابطعمومی جشنواره بینالمللی فیلم پرواز، فراخوان هفتمین دوره این رویداد منتشر شد.
جشنواره پرواز که طی سالهای اخیر در معرفی ظرفیتها، توانمندیها و مسائل افراد دارای معلولیت میپردازد، امسال نیز میزبان آثار فیلمسازان و هنرمندان علاقهمند از داخل و خارج کشور خواهد بود.
این دوره از جشنواره نیز در بخشهای فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه پذیرای آثاری است که با نگاهی انسانی، خلاقانه و آگاهیبخش به ابعاد مختلف زندگی، چالشها و تواناییهای افراد دارای معلولیت میپردازد.
همچنین، فیلمسازان دارای معلولیت میتوانند با ارسال آثار با موضوع آزاد در جشنواره شرکت کنند. هدف جشنواره، ایجاد بستری برای روایتهایی نو، تصویرسازی واقعیتر و تقویت گفتگو و همدلی در جامعه است.
بر پایه این فراخوان، ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده و ثبتنام از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی Parvazfilmfestival.com انجام میشود.
هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم پرواز به دبیری بابک نوری و دبیری افتخاری علی نصیریان، به همت مؤسسه فرهنگیهنری پویندگان پهنه پرواز اواخر بهمن ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد؛ رویدادی که برای نمایش روایتهای متفاوت و امیدآفرین در حوزه معلولیت، بار دیگر میزبان آثار ارزشمند فیلمسازان خواهد بود.
