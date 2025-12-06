سفارت چین از وکلای ایرانی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری خلق چین با صدور نامه‌ای رسمی، از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و مرکز وکلای قوه قضائیه به دلیل حمایت‌ها و خدمات حقوقی ارائه‌شده به اتباع این کشور تشکر و قدردانی کرد.

در این نامه که خطاب به حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ارسال شده است، سفارت چین از تلاش‌های وکلای ایرانی قدردانی کرده است.

سفارت چین در این نامه به‌طور ویژه بر این نکته تأکید کرده است که: تعهد وکلای ایرانی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای را به‌روشنی ثابت کرد و نشان داد که عدالت‌خواهی و حمایت از حقوق انسان‌ها، فارغ از رنگ، نژاد و ملیت، همواره سرلوحه کار وکلای این مرکز قرار دارد.

سفارت همچنین با قدردانی از آموزش‌ها، حمایت‌ها و هدایت حرفه‌ای مرکز وکلا و قوه قضائیه اعلام کرده است که چنین عملکردی نمایانگر ظرفیت بالای نظام حقوقی ایران در رعایت حقوق شهروندان سایر کشورهاست.

در پایان، سفارت جمهوری خلق چین ابراز امیدواری کرده است که با تداوم این رویکرد، گسترش عدالت و حمایت از حقوق افراد در سطح جهانی همچنان تقویت شود.