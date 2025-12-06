به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین وابسته به وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، بر اساس مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ ت ۵۵۳۴۱ مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوبه به وراث قانونی هر یک از جان‌باختگان، فارغ از ملیت، جنسیت و سن، بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مصوبه شده است.

در اطلاعیه آمده است: وراث قانونی جان‌باختگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات و آغاز فرآیند پرداخت با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۴۶۲۴۵ در ساعات اداری تماس بگیرند. همچنین پیام‌های مربوطه از طریق ایمیل به نشانی Contact.PS۷۵۲@MRUD.IR دریافت می‌شود.

لازم به ذکر است که است که بر اساس بند ۵ مصوبه هیئت وزیران، موضوع تصویب نامه صرفاً ناظر به خسارات ناشی از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضائی صلاحیت دار به موجب قانون نیست.