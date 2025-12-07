  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

وزارت راه هشدار داد؛ پیامک‌ کلاهبرداری با نام طرح‌های حمایتی مسکن

وزارت راه هشدار داد؛ پیامک‌ کلاهبرداری با نام طرح‌های حمایتی مسکن

معاونت مسکن وزارت راه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تنها پیامک‌های سامانه «سَمَان» با سرشماره V.MASKAN معتبر است و هر پیامکی غیر از سرشماره رسمی فاقد اعتبار و جعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تنها درگاه رسمی ارائه خدمات مرتبط با طرح‌های حمایتی مسکن، سامانه «سَمَان» به نشانی اینترنتی «saman.mrud.ir» است و تمامی پیامک‌های معتبر این سامانه صرفاً از طریق سرشماره «V.MASKAN» برای شهروندان ارسال می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، در روزهای اخیر موارد متعددی از ارسال پیامک‌های جعلی با عناوین مشابه گزارش شده و برخی سودجویان با سوءاستفاده از نام طرح‌های حمایتی مسکن اقدام به انتشار لینک‌های مخرب کرده‌اند.

معاونت مسکن و ساختمان از شهروندان خواست هر پیام دریافتی از سرشماره‌ای غیر از سرشماره رسمی را فاقد اعتبار دانسته و پیش از انجام هر اقدامی، از طریق بخش «دعوت‌نامه» و پرتال کاربری خود در سامانه سامان، صحت پیام را بررسی کنند.

در این اطلاعیه همچنین به شهروندان تأکید شده است که به‌هیچ‌عنوان روی لینک‌های موجود در پیامک‌ها، اعم از ثبت‌نام، تکمیل مدارک، پرداخت وجه یا پیگیری پرونده، کلیک نکنند، چراکه امکان هدایت به صفحات جعلی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و مالی وجود دارد.

معاونت مسکن و ساختمان در پایان از شهروندان خواست در برابر این شیوه‌های کلاهبرداری، هوشیاری کامل داشته باشند.

کد خبر 6681196
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها