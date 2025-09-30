به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، به اطلاع می‌رساند وفق مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ ت ۵۵۳۴۱ ه مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوب به وراث قانونی هر یک از جان‌باختگان است، فارغ از ملیت، جنسیت و سن، مطابق شیوه‌نامه اجرایی مصوبه مذکور.

در این اطلاعیه تأکید شده است که وراث قانونی جان‌باختگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات و آغاز فرایند پرداخت با شماره‌های ۸۸۳۸۴۲۱۱ و ۸۸۳۸۴۲۱۲-۰۲۱ در ساعات اداری تماس حاصل کنند. همچنین پیام‌های مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ContactPS۷۵۲@MRUD.IR دریافت می‌شود.

وفق بند ۵ مصوبه هیئت محترم وزیران، موضوع تصویب‌نامه صرفاً ناظر به خسارات ناشی از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به‌موجب قانون نیست.