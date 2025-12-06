عینی: متخلفان بازار دهلران ۲۱۰ میلیون تومان جریمه شدند

سعید عینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت دهلران بر اساس وظایف ذاتی خود در زمینه نظارت و کنترل بازار، در ده روز اخیر بیش از ۲۰۰ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده است.

وی ادامه داد: در پی این بازدیدها برای ۴۶ واحد متخلف پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عینی افزود: در این میان پنج واحد عمده‌فروشی اقلام خوراکی از جمله برنج، روغن، گوشت و مرغ، همچنین تعدادی از واحدهای بازار میوه و تره‌بار به دلیل تخلفات صنفی در مجموع دو میلیارد و یکصد میلیون ریال جریمه شدند.

رئیس اداره صمت دهلران با تأکید بر تداوم بازرسی‌ها، گفت: بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان به صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود و با هرگونه تخلف از قبیل گران‌فروشی و کم‌فروشی، برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

عینی ضمن قدردانی از فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، اداره تعزیرات حکومتی، فرمانده سپاه شهرستان دهلران به خاطر حمایت‌ها و همکاری در کنترل بازار، از شهروندان خواست: انتظار می‌رود مردم هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره صمت استان ایلام گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.