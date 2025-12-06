آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه برای محاکم صلح برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه امروز برای تکمیل نیروی انسانی محاکم صلح و شورای حل اختلاف برگزار شد. این آزمون با هدف جذب نیروهای متخصص برای کاهش پرونده‌های قضائی و تسهیل فرآیند صلح و سازش در محاکم طراحی شده است.

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد: از مجموع شرکت‌کنندگان، بیش از ۷۷ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲ هزار نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

وی افزود: در این آزمون بیش از ۴۵۰۰ خانم و بیش از ۲۵۰۰ آقا برای خدمت در محاکم صلح شرکت کرده‌اند. نتایج اولیه آزمون در نیمه دوم دی ماه منتشر خواهد شد و پس از آن مراحل جذب و گزینش داوطلبان انجام می‌شود.

هدف از این استخدام، تکمیل ظرفیت همکاران اداری محاکم صلح و شورای حل اختلاف است تا با رویکرد غیرقضایی و اصلاح فرآیندها، پرونده‌های قضائی به سمت صلح و سازش هدایت شود و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به شکل مؤثر ادامه یابد.