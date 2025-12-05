آزمون استخدامی قوه قضاییه ویژه محاکم صلح کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی قوه قضائیه ویژه دادگاه‌های صلح استان ظهر جمعه در دو حوزه امتحانی دانشگاه کردستان و مرکز جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، به همراه جعفری، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، با حضور در محل برگزاری آزمون از روند برگزاری آن بازدید کردند.

حجت الاسلام کیومرث امیرخانی در این بازدید اعلام کرد: در این آزمون مجموعاً ۲ هزار و ۶۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۷۵۶ نفر مرد و یک هزار و ۳۰۵ نفر زن هستند.

وی افزود: نتایج این آزمون متعاقباً از طریق پایگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل اداری و گزینش، جذب محاکم صلح استان خواهند شد.