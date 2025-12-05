  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

آزمون استخدامی قوه قضاییه ویژه محاکم صلح کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی قوه قضاییه ویژه محاکم صلح کردستان برگزار شد

سنندج- آزمون استخدامی قوه قضائیه در استان کردستان با رقابت بیش از ۲ هزار داوطلب برای جذب کادر اداری محاکم صلح برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی قوه قضائیه ویژه دادگاه‌های صلح استان ظهر جمعه در دو حوزه امتحانی دانشگاه کردستان و مرکز جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، به همراه جعفری، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، با حضور در محل برگزاری آزمون از روند برگزاری آن بازدید کردند.

آزمون استخدامی قوه قضاییه ویژه محاکم صلح کردستان برگزار شد

حجت الاسلام کیومرث امیرخانی در این بازدید اعلام کرد: در این آزمون مجموعاً ۲ هزار و ۶۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۷۵۶ نفر مرد و یک هزار و ۳۰۵ نفر زن هستند.

وی افزود: نتایج این آزمون متعاقباً از طریق پایگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل اداری و گزینش، جذب محاکم صلح استان خواهند شد.

کد خبر 6678710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها