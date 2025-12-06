سرانه فرسایش خاک به ۳ تُن برای هر نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری عصر شنبه در مراسم روز جهانی خاک که با حضور مسئولان ملی و استانی در سالن سردار شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد به اهمیت حفاظت از خاک به عنوان یکی از سرمایههای جبرانناپذیر و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور اشاره کرد.
وی با اعلام اینکه سرانه فرسایش خاک در کشور به بیش از ۳ تن برای هر نفر رسیده است، تصریح کرد: «تشکیل هر سانتیمتر خاک ۷۰۰ سال زمان میبرد و از این رو باید برای جلوگیری از فرسایش بیشتر آن اقدامات عاجلتری انجام دهیم.
تیموری یانسری خاک را به عنوان «گهواره امنیت غذایی» کشور معرفی کرد و افزود: علیرغم وجود برنامههای راهبردی در سطح کشور، شکافهای زیادی بین سیاستگذاری و اجرای این برنامهها وجود دارد که باید رفع شود.
وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی پایدار، اجرای تغذیه متوازن گیاهی و سیاستهای جبرانی برای حفظ ساختار خاک، بر لزوم همکاری بیشتر مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و نهادهای جهاد کشاورزی در ترویج کشاورزی حفاظتی تأکید کرد.
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران همچنین از اقدامات انجام شده مانند کشاورزی گردشی و حفاظت از بقایای گیاهی یاد کرد و گفت: با وجود این اقدامات، برای دستیابی به حفاظت پایدار از خاک، نیازمند برنامهریزی جامع و همکاری همهجانبه در سطوح مختلف هستیم.
تیموری یانسری در پایان تصریح کرد که حفاظت از خاک یک مسئله فراملی است و برای حفظ آن باید آگاهیهای عمومی افزایش یابد و همه دستاندرکاران از تولیدکنندگان تا سیاستگذاران با نگاهی علمی به این مسئله توجه کنند.
نظر شما