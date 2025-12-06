شمس: ۶۰۰ تن خوراک آبزیان از قوچان به کشورهای خارجی صادر می شود

حامد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از کارخانه‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در قوچان با رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای بهداشتی موفق شده است حدود ۶۰۰ تن از محصولات تولیدی‌اش را به کشورهای قرقیزستان، عراق و ازبکستان صادر کند.

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان با تأکید بر اینکه صادرات این محصولات نشان‌دهنده ارتقای سطح کیفی تولیدات در سطح شهرستان است، افزود: تولید خوراک آبزیان نیازمند رعایت دقیق اصول بهداشت، استانداردهای تغذیه‌ای و نظارت مستمر دامپزشکی است و انجام صادرات، نتیجه پایبندی کارخانه به ضوابط بهداشتی و کیفیت مطلوب محصول محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی پیش از صدور هر محموله صادراتی تمامی مراحل شامل نمونه‌برداری، پایش مواد اولیه، کنترل فرآیند تولید و بررسی نهایی محصول را مطابق مقررات ملی و بین‌المللی انجام می‌دهند.

شمس با اشاره به اهمیت صادرات محصولات دامی گفت: توسعه صادرات علاوه بر ارزآوری می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رونق تولید در قوچان داشته باشد و دامپزشکی نیز در راستای حمایت از تولیدات سالم و با کیفیت، نظارت‌های خود را با دقت ادامه خواهد داد.