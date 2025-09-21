به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین موسوی‌نژاد صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با موضوع مسائل و چالش‌های حوزه کشاورزی و امور دام با بیان جایگاه برتر استان در این حوزه اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر حجم تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و همچنین تعداد کارخانجات فعال، رتبه اول کشور را دارد. استان حدود ۸۰ کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان دارد که روزانه در مجموع حدود ۷۰۰۰ تن محصول تولید می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی افزود: قدرت قراردادی کارخانجات خوراک دام استان ۵۰ مگاوات است. این واحدها برای ۶ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر به‌شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند. قطعی برق به زیرساخت‌های ما و نهاده‌های دامی آسیب می‌زند. اکنون کارخانجات خوراک دام در استان به‌طور متوسط ۸ روز در ماه تعطیل هستند و این امر منجر به ناتوانی در تأمین نیاز دامداران شده است.

وی ادامه داد: کارخانجات خوراک دام در میانه زنجیره تولید قرار دارند اما مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها هنوز این واحدها را به‌عنوان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به رسمیت نمی‌شناسند. همین موضوع باعث شده پرداختی‌های مالیاتی ما بالا باشد و این امر قیمت نهایی را افزایش داده و فشار بیشتری بر دامداران و دامپروران وارد می‌کند. در این زمینه مقرر شده استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی اخذ شود.

موسوی‌نژاد با یادآوری تجربه زمان جنگ تحمیلی ١٢ روزه گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه، از ما خواسته شد خوراک دامداران را تأمین کنیم. این بحران را مدیریت کردیم. با این حال اگر اتفاق مشابهی دوباره رخ دهد، تاب‌آوری کارخانجات ما نهایتاً یک هفته خواهد بود. در حالی که در استان ظرفیت ذخیره‌سازی ۷۰۰ هزار تن را داریم، به دلیل نبود نقدینگی قادر به استفاده از این ظرفیت نیستیم.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی اضافه کرد: سامانه بازارگاه با مشکلات متعددی روبه‌رو است و هیچ جایگاهی برای اتحادیه‌های ما در آن تعریف نشده است. حتی نگاه به ما در این سامانه به‌عنوان دلال است و تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی به ما داده نشده است. اگر بازارگاه به‌صورت استانی اداره شود، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.

درخواست رفع مشکلات قطعی برق چاه‌های کشاورزی

سپس احد جعفریان، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، در تشریح وضعیت برق چاه‌های کشاورزی استان عنوان کرد: دبی برداشت از چاه‌های کشاورزی کاهش یافته و به‌دنبال آن دیماند مصرفی کشاورزان نیز از ۷۶۰ مگاوات به ۴۲۰ مگاوات رسیده است. سهم برق مصرفی بخش کشاورزی ۱۴ درصد از کل استان و در مشهد ۸.۵ درصد است؛ این میزان در صنایع بالاتر است، اما با این حال، در زمان قطعی‌ها، کشاورزان نسبت به سایر بخش‌ها آسیب بیشتری از خاموشی‌ها دیده‌اند.

مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی افزود: موضوع انرژی خورشیدی و حرکت به سمت آن امری اجتناب‌ناپذیر است، اما تاکنون بسته مشخص و قابل‌اجرایی ارائه نشده است. همچنین برق تعدادی از چاه‌هایی که به انرژی خورشیدی مجهز شده‌اند، قطع شده که درخواست ما رفع این مشکل است.

وی تأکید کرد: تسهیلات اعتباری مناسب و ایجاد نیروگاه‌های تجمیعی برای بخش کشاورزی از جمله خواسته‌های جدی فعالان این حوزه است.

الگوی کشت باید منطقه‌ای و مبتنی بر قرارداد باشد

سپس احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی ماهیت دولتی دارد و رضایت مردم و کشاورزان برای آن اولویت محسوب نمی‌شود. در این حوزه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم که از جمله آن‌ها می‌توان به پایین بودن مبلغ غرامت‌ها، تأخیر در اعلام میزان خسارت‌ها و پرداخت سالانه و با تأخیر غرامت‌ها اشاره کرد. چنانچه سهم دولت به‌موقع به این صندوق پرداخت شود، این مشکلات برطرف خواهند شد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تصمیم‌گیری کشاورزان در کشت بر اساس اقتصاد بازار و قیمت سال قبل انجام می‌شود، افزود: نمی‌توان در موضوع الگوی کشت نسخه‌ای کلی برای همه کشور ارائه کرد و این کار باید بر اساس شرایط منطقه‌ای انجام شود. همچنین لازم است قیمت خرید تضمینی و کشت قراردادی به الگوی کشت متصل شود تا بتوان این برنامه را به‌طور مؤثر اجرا کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به الگوی کشت مناسب، نیازمند قرارداد هستیم و این موضوع باید به‌صورت جدی پیگیری شود. کشت فراسرزمینی برای ما اهمیت زیادی دارد و حفظ صنایع تبدیلی نیز وابسته به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست در حوزه الگوی کشت است.

