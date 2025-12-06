https://mehrnews.com/x39Ncn ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱ کد خبر 6680040 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱ آیین افتتاحیه چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین با حضور وزیر میراث فرهنگی خمین- در این ویدئو آیین افتتاحیه چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین با حضور وزیر میراث فرهنگی را ملاحظه می کنید. دریافت 33 MB کد خبر 6680040 کپی شد مطالب مرتبط وزیر میراث فرهنگی: بازار تاریخی اراک در نوبت ثبت جهانی است صالحی امیری: فرهنگ مقدمه توسعه انسانی و راه عبور از مشکلات کشور است رضوی: ظرفیتهای زادگاه امام راحل پشتوانه برکات فرهنگی خمین است وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهدای خمین ادای احترام کرد برچسبها خمین هفته فرهنگی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
نظر شما