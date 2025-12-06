ایوب زمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم این روزها بیش از همیشه چشمانتظار نزول رحمت الهی هستند، اظهار کرد: نماز طلب باران روز دوشنبه در باغ ملی جهاد کشاورزی آشخانه برگزار میشود و حجتالاسلام شریعتینژاد امامت آن را بر عهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: این مراسم معنوی از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز میشود و هدف آن طلب رحمت الهی و نزول باران برای رهایی از خشکسالی است.
زمانی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: قرار است گروههای مختلف بهویژه کودکان و سالمندان با دلهایی پر از امید در این جمع معنوی حضور یابند و دستان نیاز خود را به سوی آسمان بلند کنند.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم این عبادت جمعی و توجه قلبی مردم، موجبات نزول رحمت الهی را فراهم کند و شاهد بازگشت نعمت بارش بر سرزمینمان باشیم.
نظر شما