۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

زمانی: نماز طلب باران دوشنبه در سملقان اقامه می‌شود

بجنورد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سملقان گفت: نماز طلب باران دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در سملقان اقامه می‌شود.

ایوب زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم این روزها بیش از همیشه چشم‌انتظار نزول رحمت الهی هستند، اظهار کرد: نماز طلب باران روز دوشنبه در باغ ملی جهاد کشاورزی آشخانه برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد امامت آن را بر عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: این مراسم معنوی از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می‌شود و هدف آن طلب رحمت الهی و نزول باران برای رهایی از خشکسالی است.

زمانی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: قرار است گروه‌های مختلف به‌ویژه کودکان و سالمندان با دل‌هایی پر از امید در این جمع معنوی حضور یابند و دستان نیاز خود را به سوی آسمان بلند کنند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم این عبادت جمعی و توجه قلبی مردم، موجبات نزول رحمت الهی را فراهم کند و شاهد بازگشت نعمت بارش بر سرزمینمان باشیم.

کد خبر 6680058

