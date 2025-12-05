به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله یدالله صفری در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان گرمی، اظهار کرد: اسراف در دین مقدس اسلام از گناهان کبیره است و جای تأسف است که ما مسلمانان از تأکیدات مکرر دین مبین اسلام غفلت کردهایم و در حوزههای مختلف مصرف، به شدت گرفتار اسراف و تبذیر هستیم و مهمانیها همراه با تجملات، پوشاک به عنوان ابزار خودنمایی، و مراسم عروسی و ترحیم به عرصهای برای فخر فروشی و چشم و هم چشمی تبدیل شده که هم هزینه زندگی را افزایش داده و هم باعث اتلاف نعمتهای الهی شده است.
وی افزود: زمانی که غرق در اسرافیم و بر آن اصرار داریم و قصد توبه و بازگشت به میانهروی نداریم، درخواست وفور نعمت از خداوند، نوعی استهزای خویش و حتی نفرین کردن خود است. اگر افزایش نعمت، موجب اسراف و طغیان بیشتر ما شود، دعا برای باران و خواندن نماز باران به این معناست که بگوییم: خدایا بیشتر بده تا بیشتر گناه کنم.
امام جمعه گرمی گفت: ما باید پیش از تضرع به درگاه الهی، تصمیم بگیریم که حق الله و حق الناس را رعایت خواهیم کرد، عدالت را پیشه خواهیم ساخت، از اسراف و تبذیر دوری میجوییم و از گذشته خویش پشیمانیم. آنگاه از خداوند درخواست باران کنیم. بیتردید دعای بندگان پشیمان و توبهکار شنیده میشود. اما دعای گناهکاران در حال معصیت، تمسخر نظام هستی است. ما باید خداوندی او را بپذیریم تا او نیز خداوندی کند. نمیتوان گفت من خداوندی تو را نمیپذیرم، اما تو برایم خداوندی کن.
وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن افزودند: فاطمه (س) همان کوثری است که هم سرچشمه خیر کثیر برای بشریت است —چرا که دوازده معصوم و قرآن ناطق از دامن او به انسانیت عطا شد— و هم الگویی شایسته برای همه زمانها و مکانها در تمامی عرصههای معنوی و معرفتی است.
آیت الله صفری ادامه داد: امروز، دردهای ناشی از آسیبهای اجتماعی، انسانها بهویژه بانوان را بیدار کرده و آنها در جستوجوی پناهگاهی امن هستند که عزت، عفت و امنیتشان را حفظ کند امروز چادر امن و دژ نفوذناپذیر زنان، مکتب فاطمه (س) است. ایشان در عبودیت، سیاست، تربیت فرزند، همسرداری، خانهداری، ولایتمداری و صدها ارزش دیگر اسلامی و انسانی، الگویی کامل برای همه انسانها هستند.
نظر شما