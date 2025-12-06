  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

نقالی و خوش آمدگویی نوجوان اراکی به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

نقالی و خوش آمدگویی نوجوان اراکی به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

اراک- در این ویدئو نقالی و خوش آمدگویی نوجوان اراکی به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری را ملاحظه می کنید.

