https://mehrnews.com/x39NcL
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱
کد خبر 6680059
استانها
مرکزی
استانها
مرکزی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱
نقالی و خوش آمدگویی نوجوان اراکی به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
اراک- در این ویدئو نقالی و خوش آمدگویی نوجوان اراکی به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری را ملاحظه می کنید.
دریافت 15 MB
