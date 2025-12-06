به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی عصر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: وجود عمارت‌ها، ابنیه و آثار تاریخی در استان مرکزی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری به ویژه در عرصه‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: استاندار مرکزی به این ضرورت توجه ویژه‌ای دارد و حمایت از صنعت گردشگری را از مهمترین اولویت‌های توسعه استان قرار داده است.

میرزایی تصریح کرد: حفظ و مرمت آثار تاریخی و توجه به صنایع گردشگری به عنوان موتور محرک توسعه در این حوزه می‌تواند به ارتقای جایگاه استان مرکزی اهتمام ورزد.

وی ادامه داد: در این چارچوب، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و نیز حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه گردشگری بسیار حائز اهمیت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی با تاریخی هفت هزار ساله و داشتن مشاهیر فرهنگی، علمی و سیاسی همچون امام راحل، خاندان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، به عنوان یک استان فرهنگی با ظرفیت‌های بسیار غنی شناخته می‌شود.

وی افزود: امید است با توجه به رویکرد فرهنگی و مدیریتی مدیر ارشد استان، حمایت‌های لازم در این حوزه تداوم یابد تا گام‌های مؤثری در مسیر توسعه پایدار استان برداشته شود.