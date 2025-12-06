به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی عصر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی دومین و سومین مناره تاریخی ایران و نیز قدیمیترین مناره دارای کتیبه و تاریخدار کشور را در خود جای داده است.
وی افزود: بیشترین فراوانی سنگنگارههای تاریخی کشور در این استان ثبت شده و تنها محوطه باقیمانده از دوره سلوکیان در شهر اراک قرار دارد.
محمودی تصریح کرد: شهرستان تفرش بیشترین وسعت دستساختههای تاریخی کشور را به خود اختصاص داده و این استان دارای قدیمیترین بازار مهندسیشده جهان و آخرین بازار سنتی و سرپوشیده ایران است.
وی ادامه داد: بزرگترین حمام تاریخی ایران که برای استفاده اقلیتهای مذهبی نیز ساخته شده در این استان قرار دارد.
محمودی تاکید کرد: محوطههای شاخصی همچون دست کنده تاریخی تفرش با قدمت ۷۵۰۰ سال تنها بخشی از داشتههای ارزشمند استان است.
وی افزود: استان مرکزی از نظر جاذبههای طبیعی نیز جایگاه ویژهای دارد و آثاری همچون غار نخجیر بهعنوان یکی از غارهای آهکی منحصر بهفرد کشور و جهان و غار چالنخجیر دلیجان مربوط به دوره ساسانی از مهمترین ظرفیتهای طبیعی و تاریخی استان به شمار میروند.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: استان مرکزی در جایجای خود همانند ایرانِ مهد تمدن و تاریخ، برخوردار از مجموعهای گسترده از آثار تاریخی ارزشمند و کمنظیر است.
وی تصریح کرد: در استان مرکزی ۹ هزار هنرمند صنایع دستی فعالیت دارند که از این میان دو هزار هنرمند تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
محمودی ادامه داد: از ۲۹۰ رشته صنایع دستی کشور، ۷۰ رشته در استان مرکزی فعال است که نشان از ظرفیت بالای این حوزه دارد.
وی تاکید کرد: صنایع دستی و میراث فرهنگی، دو محور اصلی گردشگری استان مرکزی هستند و در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در توسعه زیرساختها و روستاهای نمونه گردشگری انجام شده است.
محمودی افزود: با تداوم حمایتها میتوان گامهای مؤثرتری در توسعه زیرساختهای گردشگری برداشت و چرخ رونق گردشگری استان را فعالتر کرد.
۱۳۶ اثر صنایع دستی استان مرکزی مهر اصالت ملی گرفت
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: ۱۳۶ اثر صنایع دستی استان با ارزیابیهای انجام شده موفق به دریافت مهره اصالت ملی شدند و این گامی مهم در احیای هنرهای سنتی استان است.
وی افزود: استان مرکزی در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات گستردهای انجام داده و معاونتهای تخصصی اداره کل، مطالعات لازم برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی را انجام دادهاند.
محمودی تصریح کرد: در استان مرکزی ۵ پایگاه میراث فرهنگی فعال است که دو مورد آن جهانی شامل قنات جهانی ابراهیمآباد و کاروانسرای تاریخی باغچهبریم و سه مورد دیگر ملی هستند.
وی ادامه داد: ۳۰ واحد اقامتی فعال و ۲۷۰ مجموعه گردشگری در استان مرکزی فعال است.
محمودی تاکید کرد: در استان مرکزی هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه اداره کل و وزارت میراث فرهنگی فعالیت دارند و ۳۰ کارگاه تولیدی فعال هستند و ۱۳۶ اثر دارای مهره اصالت ملی و ۱۴ اثر دارای اصالت جهانی میباشند.
وی افزود: بازار تاریخی اراک با ۱۴ هکتار مساحت و ۲۲ سرا به دلیل فعالیت مستمر کسبه محدودیتهایی برای مرمت داشت اما مرمت سرای کتابفروشان، سرای کاشانی، مدرسه امام خمینی، حوزه علمیه اراک و امامزاده ۷۲ تن با موفقیت صورت گرفت.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: مرمت قنات ابراهیمآباد، موزه مفاخر اراک، حمام چهار فصل، امامزاده گچبری، کلیسای اراک و بنای تاریخی تفرش با همکاری شهرداریها و نهادها انجام شده است.
وی افزود: مجوز کاوشهای باستانشناسی پس از سه سال انتظار اخذ شد و عملیات کاوش فاز اول دست تاریخی تبریز با حمایت پژوهشکده میراث باستانشناسی و همکاری شهرداری آغاز خواهد شد.
محمودی تأکید کرد: این اقدامات گامی ارزشمند در جهت حفاظت و بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری از میراث تاریخی استان مرکزی است و امید است با استمرار این روند، میراث فرهنگی استان بیش از پیش معرفی و حفظ شود.
