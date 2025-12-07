فرهمند: بسیجیان پشتوانه‌ محکم نظام و مایه دلگرمی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا فرهمند شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری رزمایش گردان امام علی (ع) در بهاباد خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش با حضور پرانگیزه بسیجیان به مدت یک روز در اردوگاه قدس شهرستان بهاباد برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف این مانور گسترده، خاطرنشان کرد: این رزمایش شامل مراحل مختلفی از جمله تمرینات تاکتیکی، دفاع غیرعامل، عملیات امداد و نجات و همچنین اجرای دستورالعمل‌های جدید فرماندهی کل قوا بود که توانست سطح آمادگی نیروها را به محک جدی بگذارد.

سرهنگ فرهمند تصریح کرد: حضور تعداد قابل توجهی از بسیجیان فعال شهرستان بهاباد در این تمرینات، نشان‌دهنده تعهد عمیق آنان به حفظ ارزش‌های انقلاب و امنیت منطقه است.

وی همچنین تصریح کرد: ما به دشمن اجازه نخواهیم داد کوچک‌ترین تعرضی به کشور داشته باشد.

وی افزود: اعضای قرارگاه امنیتی امام علی (ع) امروز در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و نظام جمهوری اسلامی با اقتدار و افتخار در اوج قله قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد در ادامه گفت: باید روحیه دشمن شناسی را در خود تقویت کنیم و در مقابل دشمن ایستادگی کنیم. ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کشور و انقلاب به دست دشمن بیفتد.

سرهنگ فرهمند در پایان ضمن تقدیر و تشکر از بسیجیان شرکت کننده در این رزمایش، اظهار داشت: یقین داریم که این همت والا و حضور مسئولانه، پشتوانه‌ای محکم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مایه دلگرمی مردم مؤمن و انقلابی بهاباد خواهد بود.