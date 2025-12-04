به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم کریم بیگی شامگاه پنجشنبه در دوره توانمندسازی گروه‌های نقش آفرین استان یزد، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، اخلاص و مجاهدت بسیجیان را یکی از مؤثرترین ظرفیت‌های تحقق مأموریت‌های سپاه و بسیج و نمایندگی ولی فقیه دانست.

وی افزود: بسیجیان با ایفای نقش دقیق و مسئولانه می‌توانند زمینه ساز جذب حداکثری در بسیج و تقویت بدنه مردمی انقلاب باشند.

حجت الاسلام بیگی با اشاره به اهمیت مدیریت جهادی در شرایط سخت، گفت: حضرت یوسف (ع) در دوران خود با تلاش، تدبیر و مدیریت جهادی توانست محیطی سازنده در سخت‌ترین شرایط ایجاد کند. امروز نیز ما باید در هر سطح و جایگاهی که هستیم، حتی در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را ارائه دهیم.