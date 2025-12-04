  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

کریم‌بیگی: بسیجیان نقش مهمی در تقویت بدنه مردمی انقلاب دارند

یزد_ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر استان یزد گفت: بسیجیان می‌توانند با نقش‌آفرینی مسئولانه و دقیق، به جذب حداکثری در بسیج و تقویت بدنه مردمی انقلاب کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم کریم بیگی شامگاه پنجشنبه در دوره توانمندسازی گروه‌های نقش آفرین استان یزد، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، اخلاص و مجاهدت بسیجیان را یکی از مؤثرترین ظرفیت‌های تحقق مأموریت‌های سپاه و بسیج و نمایندگی ولی فقیه دانست.

وی افزود: بسیجیان با ایفای نقش دقیق و مسئولانه می‌توانند زمینه ساز جذب حداکثری در بسیج و تقویت بدنه مردمی انقلاب باشند.

حجت الاسلام بیگی با اشاره به اهمیت مدیریت جهادی در شرایط سخت، گفت: حضرت یوسف (ع) در دوران خود با تلاش، تدبیر و مدیریت جهادی توانست محیطی سازنده در سخت‌ترین شرایط ایجاد کند. امروز نیز ما باید در هر سطح و جایگاهی که هستیم، حتی در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

