به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: ما از تشکیلات خودگردان فلسطین و راه حل (موسوم به) دو دولتی حمایت میکنیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه، ادامه داد: کسانی که به قوانین بینالمللی اعتقاد دارند باید تلاشهای خود را برای پیشبرد پاسخگویی قانونی مضاعف کنند. پاسخگویی در غزه باید مطابق با قوانین بینالمللی محقق شود.
«کایا کالاس» سپس افزود: همه از تلاشها برای دستیابی به صلح در اوکراین استقبال میکنند. روسیه به اوکراین حمله کرد و لذا باید امتیاز بدهد.
