صدراعظم آلمان: پرونده تشکیل کشور مستقل فلسطینی همچنان باید باز بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان که به خاورمیانه سفر کرده است، با اشاره به اوضاع وخیم در کرانه باختری گفت: نباید وضعیت این منطقه نادیده گرفته شود و لازم است امکان تشکیل دولت فلسطینی همواره باز بماند.
صدراعظم آلمان تأکید کرد که انتقال به مرحله دوم توافق پایان جنگ در غزه باید با موفقیت انجام شود.
وی تصریح کرد که هیچگونه اقدامی برای الحاق [خاک فلسطین] در کرانه باختری از سوی اسرائیل چه به صورت رسمی و چه به لحاظ سیاسی یا عملی، نباید صورت گیرد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که «سباستیان هیله»، معاون سخنگوی دولت آلمان نیز پیشتر در نشست خبری در برلین گفت: ساخت شهرکها مغایر با قوانین بینالمللی است و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را نقض میکند.
او افزود: همانند دفعات پیشین، بار دیگر از کابینه اسرائیل میخواهیم روند شهرکسازی را متوقف کند.
هیله همچنین به موضع مستمر برلین در محکومیت خشونت شهرکنشینان صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی اشاره و تأکید کرد: ما هرگونه اقدام برای الحاق کرانه باختری را رد میکنیم و آن را مانعی جدی در مسیر تحقق راهحل (موسوم به) دو دولتی از طریق مذاکره و اجرای طرح صلح میدانیم.
بر اساس برنامه اعلامشده، مرِتس پس از سفر امروز به اردن، فردا یکشنبه نخستین سفر رسمی خود به اراضی اشغالی را انجام خواهد داد.
