اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه اعمال می‌کند

کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

وی افزود: هدف پوتین، تنها منطقه دونباس نیست و اگر آن را اشغال کند، تا زمانی که تمام خاک اوکراین را تحت کنترل خود قرار دهد، به جنگ ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تحولات اخیر سوریه و حمله به نیروهای آمریکایی گفت: به نفع ماست که اوضاع در سوریه موفقیت‌آمیز باشد.

کالاس خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در نشست خود وضعیت خاورمیانه، به ویژه سوریه و لبنان را بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما یادداشتی برای تعامل با سوریه آماده کرده‌ایم که آن را با توجه به نگرانی‌هایمان و آنچه می‌توانیم برای کمک به سوریه در مسیر درست انجام دهیم، دنبال خواهیم کرد.

عضو ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اوضاع لبنان نیز اشاره کرده و مدعی شد که لبنان در مرحله دشواری قرار دارد.

وی افزود: ما به ارتش لبنان کمک می‌کنیم، اما ارتش باید گام‌های لازم را برای خلع سلاح حزب‌الله بردارد.

