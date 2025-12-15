به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه تحریمهای جدیدی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.
وی افزود: هدف پوتین، تنها منطقه دونباس نیست و اگر آن را اشغال کند، تا زمانی که تمام خاک اوکراین را تحت کنترل خود قرار دهد، به جنگ ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به تحولات اخیر سوریه و حمله به نیروهای آمریکایی گفت: به نفع ماست که اوضاع در سوریه موفقیتآمیز باشد.
کالاس خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در نشست خود وضعیت خاورمیانه، به ویژه سوریه و لبنان را بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما یادداشتی برای تعامل با سوریه آماده کردهایم که آن را با توجه به نگرانیهایمان و آنچه میتوانیم برای کمک به سوریه در مسیر درست انجام دهیم، دنبال خواهیم کرد.
عضو ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اوضاع لبنان نیز اشاره کرده و مدعی شد که لبنان در مرحله دشواری قرار دارد.
وی افزود: ما به ارتش لبنان کمک میکنیم، اما ارتش باید گامهای لازم را برای خلع سلاح حزبالله بردارد.
