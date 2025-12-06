  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

کارخانه خوراک آبزیان در چابهار احداث می‌شود

کارخانه خوراک آبزیان در چابهار احداث می‌شود

چابهار - با امضای تفاهم‌نامه احداث کارخانه خوراک آبزیان، چابهار یک گام دیگر به تبدیل‌شدن به قطب صنایع دریایی و شیلاتی کشور نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا فرماندار چابهار عصر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای گسترش زنجیره ارزش شیلات و تقویت اقتصاد دریامحور، تفاهم‌نامه احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان دریایی با حضور یکی از فعالان برجسته این حوزه به امضا رسید.

نورا بیان کرد: این تفاهم‌نامه در پاویون ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اداره‌کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و در جریان نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX 2025) منعقد شد.

وی افزود: این همکاری تازه، گامی مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه صنعتی در سواحل جنوب کشور به‌شمار می‌آید و می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه چابهار در عرصه اقتصاد دریایی ایفا کند.

