به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا فرماندار چابهار عصر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای گسترش زنجیره ارزش شیلات و تقویت اقتصاد دریامحور، تفاهمنامه احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان دریایی با حضور یکی از فعالان برجسته این حوزه به امضا رسید.
نورا بیان کرد: این تفاهمنامه در پاویون ظرفیتها و توانمندیهای ادارهکل شیلات استان سیستان و بلوچستان و در جریان نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX 2025) منعقد شد.
وی افزود: این همکاری تازه، گامی مهم در مسیر جذب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توسعه صنعتی در سواحل جنوب کشور بهشمار میآید و میتواند نقشی مؤثر در تقویت تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه چابهار در عرصه اقتصاد دریایی ایفا کند.
