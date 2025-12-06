پیروزی سایپای تهران در برابر کلینیک دکتر فرهاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپای تهران قهرمان دوره قبل لیگ برتر موفق شد تیم جوان کلینیک دکتر فرهاد قزوین را در هفته دوم لیگ برتر والیبال با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

این دیدار که به مدت ۸۰ دقیقه به طول انجامید و حدود ۶۰۰ تماشاگر هوادار قزوینی داشت، صحنه رقابت مدافع عنوان قهرمانی و تیمی جوان و جنگنده بود، ست اول با پیروزی ۲۵ بر ۱۰ و در ادامه نیز با نتایج مشابه ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۵ بازی به سود سایپا به پایان رسید.

نکته برجسته در این مسابقه، حضور گسترده و تأثیرگذار بانوان هوادار قزوینی در سالن شهید بابایی بود که با شور و اشتیاق خود، فضایی انرژی‌بخش و خاطره‌انگیز خلق کردند، استقبال بانوان قژوینی از این رقابت، کمتر در بازی‌های مشابه سابقه داشت.

تیم کلینیک دکتر فرهاد که در این فصل با ترکیبی جوان و نوپا در لیگ برتر حضور یافته، با ترکیب شروع‌کننده زیر وارد میدان شد: محدثه شاهسوند، هدیه طالعه‌ای، فاطمه‌سادات حسینی، فاطمه بیگدلی، سید ستایش حسینی و شکیلا صدری رجبی و یاسمن کارگر (لیبرو).

با این پیروزی، سایپای تهران با ۲ برد و کسب ۶ امتیاز، صدرنشینی گروه اول رقابت‌های لیگ برتر را همچنان در اختیار دارد. در سوی مقابل، تیم کلینیک دکتر فرهاد قزوین با ۲ شکست در رده ششم جدول این گروه قرار دارد.