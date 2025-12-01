لیگ والیبال جوان و جذاب‌ شده/ سایپا هنوز به هماهنگی کامل نرسیده است

نیلوفر رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ برتر والیبال و نخستین پیروزی سایپا گفت: امسال در لیگ برتر والیبال ۱۲ تیم شرکت کردند و بعد از چندین سال است که تعداد تیم‌های حاضر در لیگ والیبال بانوان به این عدد رسیده است. تیم‌ها در دو گروه با هم رقابت می‌کنند و از هر ۶ تیم، چهار تیم به مرحله پلی آف راه پیدا می‌کنند.



وی گفت: با توجه به حضور این تعداد تیم، بازیکنان جوان زیادی جذب شدند که همگی خیلی باانگیزه هستند و فیزیک مناسبی هم دارند. همین موضوع جذابیت لیگ را دو چندان کرده است.



سرمربی تیم والیبال سایپا عنوان کرد: در گروه ما تیم‌های خوبی حضور دارند که بازی‌های خوبی ارائه دادند و جذابیت مسابقات را بالا بردند. تیم سایپا به صورت رسمی سه هفته است که تمرینات را شروع کرده است. برخی بازیکنان ما ملی‌پوش بودند و در مسابقات کاوا و بازی‌های کشورهای اسلامی حضور پیدا کردند و بعد از اینکه به تیم ملحق شدند یک هفته مفید کنار هم تمرین کردند.



سرمربی تیم والیبال سایپا بانوان گفت: ما بازی اول را مقابل نفت امیدیه پیروز شدیم اما برای قضاوت در مورد لیگ والیبال به نظرم هنوز خیلی زود است. بازی تدارکاتی نداشتیم و بازی اول برای ما حکم یک تمرین برای هماهنگی بازیکنان با یکدیگر بود. قطعاً رفته رفته شرایط بهتر خواهد شد و ما ایرادهای خودمان را برطرف می‌کنیم تا بتوانیم نتیجه خوبی در لیگ کسب کنیم.



وی گفت: در دور رفت مسابقات ما فقط در روز شنبه برگزار می‌شود اما در دور برگشت دو روز در هفته شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بازی داریم که باید به شهرهای مختلف برویم. در لیگ امسال ۹ تیم غیر تهرانی داریم و همین موضوع جذابیت لیگ و البته خستگی بازیکنان را هم بیشتر می‌کند چون هر دو روز یک بار باید به شهرهای مختلف برویم. قطعاً همه تیم‌ها هم تلاش می‌کنند از امتیاز میزبانی به نحو احسن استفاده کنند و با همه توان به میدان می‌آیند.



وی در مورد بازی بعدی گفت: دیدار بعدی تیم سایپا شنبه هفته آینده مقابل کلینیک دکتر فرهاد است که ما میهمان این تیم در قزوین هستیم. سال گذشته سایپا قهرمان شد ولی الان نسبت به سال گذشته تیم تغییرات زیادی داشته و ۸۰ درصد بازیکنان ما جوان شدند. برخی از آنها با من در تیم مهرسام بودند که الان با گذشت دو سال به پختگی لازم رسیدند. تلاش می‌کنیم نتیجه‌ای کسب کنیم که در خور شأن و نام باشگاه سایپا باشد.