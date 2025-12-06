دومین پیروزی و صدرنشینی متوالی سایپا/ قدرت نمایی شاگردان لی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) با شش دیدار در شهرهای قزوین، تبریز، آمل، بوشهر، کرج و گلپایگان پیگیری شد.

شهر آرکا البرز نخستین فاتح هفته دوم

در هفته دوم لیگ برتر زنان دو تیم شهر آرکا و ملوان تهران به مصاف هم رفتند. ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۱ به سود شهر آرکا البرز به پایان رسید و در ست دوم نیز میزبان ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا در آستانه کسب دومین برد متوالی خود قرار گیرد. در ست سوم نیز تیم شهر آرکا ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست داد تا به دومین برد متوالی خود دست یابد و در صدر جدول گروه دوم باقی بماند.

سایپا در قزوین دومین برد خود را جشن گرفت

تیم تازه‌راه‌یافته کلینیک دکتر فرهاد در نخستین بازی خانگی خود میزبان سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر زنان بود. مدافع عنوان قهرمانی (سایپا) در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا اقتدار خود را به میزبان دیکته کند. نارنجی پوشان در ست دوم نیز ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شدند. ست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۱۵ به سود سایپا به پایان رسید تا نارنجی پوشان در قزوین دومین برد خود را جشن بگیرند.

دومین برد مقاومت با شکست نفت به دست آمد

تیم نفت امیدیه که در دیدار افتتاحیه لیگ برتر زنان مغلوب سایپا شده بود، این هفته با انگیزه‌ای تازه مقابل تیم مقاومت شهرداری تبریز به میدان رفت، نماینده تبریز در ست‌های اول و دوم این مسابقه با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۱۲ فاتح میدان شد. در ست سوم نیز تیم تبریز ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در پایان ۷۳ دقیقه، فاتح نهایی و سه بر صفر این دیدار باشد که ۱۵۰ تماشاگر داشت.

دومین برد متوالی ماجان مازندران با هدایت لی دو هی

شاگردان لی دو هی در تیم ماجان میزبان صنعت مس رفسنجان بودند. شاگردان جوان لی در تیم ماجان نتیجه ست نخست را ۲۵ بر ۱۵ از آن خود کردند و ست دوم را نیز ۲۵ بر ۱۷ به سود خود خاتمه دادند. ست سوم این مسابقه نیز نزدیک پیگیری شد و در نهایت ۲۵ بر ۲۲ به سود ماجان به پایان رسید تا شاگردان لی دو هی دومین برد متوالی خود را به دست آورند.

شاهین حریف فولاد مبارکه سپاهان نشد

دو تیم مدعی گروه B یعنی شاهین بندرعامری و فولاد مبارکه سپاهان که هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند، امروز به مصاف یکدیگر رفتند. در ست اول این دیدار، تیم سپاهان ۲۵ بر ۱۸ میزبان خود را از پیش رو برداشت. دومین ست نیز ۲۵ بر ۱۵ به سود نماینده اصفهان به پایان رسید. زرد پوشان سپاهان در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر صفر فاتح این دیدار شوند.

اولین پیروزی مهرگان رقم خورد

تقابل دو تیم پدیده صنعت و مهرگان که هفته اول با شکست روبه‌رو شدند، جذابیت خاصی داشت، زیرا این دیدار برای فرار از قعر جدول گروه دوم مسابقات بود. ست نخست این مسابقه بسیار نزدیک پیش رفت و در پایان پدیده ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز تیم میزبان ۲۵ بر ۱۹ برنده شد. مهرگان شیراز در ست سوم ابتکار عمل را به دست گرفت و ۲۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید، مهرگان در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا نخستین امتیاز لیگ برتر خود را نیز به دست آورد.