به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتابشناسی کتاب‌های درسی چاپ سنگی و معرفی آرشیو الکترونیکی کتاب‌های درسی به همت وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت امنا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، اعضای شورای مدیران و کارشناسان سازمان در این مراسم حضور یافتند و اهمیت تاریخی و فرهنگی این حرکت ارزشمند را برجسته کردند.

غلامعلی حداد عادل در سخنانی در این مراسم گفت: هر بار که به سازمان پژوهش دعوت می‌شوم، یادآور بهترین سال‌های جوانی من در این ساختمان است و حضور در این فضا حس بازگشت به آن دوران و تجربه‌های آموزشی را برایم زنده می‌کند.

وی با اشاره به نقش کتاب‌های درسی در تاریخ آموزش ایران گفت: مشروطه آغاز یک تحول فرهنگی بزرگ بود که گفتمان ملی و عزم مصلحان برای جبران عقب‌ماندگی علمی کشور، آموزش و پرورش را محور این تغییر قرار داد. کتاب درسی نقش محوری در این تحول داشت و از آن زمان تاکنون، این منابع آموزشی مسیر تحولات علمی و فرهنگی ایران را روشن کرده‌اند.

نقش فرهنگی و علمی کتاب‌های چاپ سنگی

حداد عادل با تاکید بر اهمیت چاپ سنگی افزود: فعالیت‌های فرهنگی و علمی پس از تأسیس دارالفنون و به ویژه بعد از مشروطه، نشان‌دهنده تلاش مصلحان و معلمان برای ارتقای دانش و فرهنگ کشور است. کتاب‌های چاپ سنگی که در ایران و حتی در هند منتشر شده‌اند، نه تنها میراث تاریخی ما هستند، بلکه بازتابی از سیر تحول آموزشی و علمی ایران محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه‌های خود در سازمان و بازدید از کتابخانه‌ها بیان کرد: گردآوری و حفظ کتاب‌های قدیمی و چاپ سنگی از دوره‌های مختلف، اهمیت فراوان دارد و کمک می‌کند پژوهشگران و دانشجویان رشته تعلیم و تربیت، مسیر تحول کتاب‌های درسی و شیوه‌های آموزشی را بررسی کنند.

کتاب درسی؛ مسئولیتی ملی و حقوقی

حداد عادل تصریح کرد: کتاب درسی با کتاب عمومی زمین تا آسمان تفاوت دارد. مؤلف کتاب درسی مسئولیت حقوقی و اخلاقی نسبت به عمر دانش‌آموز و معلم دارد و محتوای آن باید با دقت و مسئولیت تدوین شود.

وی در پایان سخنان خود با قدردانی از زحمات کارشناسان و مسئولان، گفت: نسل‌های آینده با دسترسی به این آرشیو، می‌توانند از تجربه‌های گذشته بهره‌مند شوند و این منابع را به عنوان سرمایه‌ای ملی در آموزش و پرورش و پژوهش‌های فرهنگی و علمی به کار گیرند.