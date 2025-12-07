به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین، شامگته شنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژههای زیرساختی محلههای کمبرخوردار پالیآباد و امیدوار، با کنار گذاشتن مسائل حاشیهای از جمله مصوبات شورای ترافیک، مشکل اصلی منطقه را تصرفات و ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه «با وجود اقامه دعوا، اخذ قولنامه و پرداخت وجوه، قوانین قضائی اجازه ادامه کار را نمیدهد»، افزود: تا زمان روشن شدن تکلیف پرونده، امکان پیشبرد برخی اقدامات وجود ندارد، اما دولت در حد توان همکاری کرده و در حوزههایی مانند گاز، تلفن و اصلاح مسیرها اقدامات لازم انجام شده است.
فرماندار قصرشیرین گفت: شهرداری، اداره راه و شهرسازی و ثبت اسناد آمادگی صدور سند را دارند، اما برای تکمیل فرآیند، نیاز به رضایتنامه یا تفاهمنامه از بخش خصوصی شاکی است تا هماهنگی کامل میان دستگاهها ایجاد شود.
شفیعی با اشاره به چالشهای فنی و زیرساختی تأکید کرد: ادارات برق، گاز، فاضلاب و آب بدون نقشه تفصیلی تأییدشده امکان اجرای طرحها را ندارند. به گفته وی، نقشهها و طرحهای پیشین مشاوران با وضعیت فعلی انطباق نداشته و نیازمند بازنگری اساسی است.
وی افزود: شبکههای گاز و برق محله امیدوار تکمیل شده، اما اجرای فاضلاب و آب مستلزم کارشناسی دقیق و نقشهبرداری جدید است.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به اینکه کمیسیونهای استانی طرح ارائهشده را رد کردهاند، گفت: هماهنگی با مشاوران برای بازنگری و نوسازی طرحهای آینده ضروری است و دستگاهها باید در چارچوب قانونی و با نقشههای دقیق اقدام کنند.
شفیعی تأکید کرد: حل مسائل حقوقی، تهیه نقشههای معتبر و هماهنگی اجرایی سه شرط اصلی برای پیشبرد منظم پروژهها هستند تا موانع برطرف و روند خدماترسانی در این محلهها تسهیل شود.
