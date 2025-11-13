به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه با حضور حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و فرماندار همدان، عملیات اجرایی فاز نخست اراضی قابل واگذاری سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان آغاز شد.

این طرح در زمینی با کاربری پژوهشی و فناوری طراحی شده که فاز نخست آن شامل ۱۲ پلاک قابل واگذاری به مساحت مجموع ۸۰۰۰ مترمربع عرصه است.

در این مجموعه، ۱۱ واحد تجاری با زیربنای تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع، فضاهای سبز، ورزشی و رفاهی به وسعت ۲۸۰۰ مترمربع و پارکینگ اختصاصی برای هر واحد پیش‌بینی شده است.

همچنین اجرای کامل شبکه‌های آب و فاضلاب شهری، برق، گاز و مسیر سواره‌رو در این بخش از طرح لحاظ شده و ایستگاه گاز با ظرفیت پنج‌هزار مترمکعب برای تأمین زیرساخت‌های آتی پارک احداث می‌شود.

با بهره‌برداری از این پروژه، زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و واحدهای فناور در محیطی با استانداردهای زیرساختی ملی فراهم می‌شود تا همدان بتواند به قطب توسعه فناوری غرب کشور تبدیل شود.