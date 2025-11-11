به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین عصر سهشنبه در نشست با فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه با هدف بررسی مسائل و مشکلات شهرستان اظهار کرد: مرز رسمی خسروی اکنون با افزایش حجم تردد کامیونهای تجاری از ۴۰۰ به ۷۰۰ دستگاه در روز، شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای بازرگانی است که به رونق اقتصادی شهرستان انجامیده است.
وی افزود: از برنامههای مهم در دست اقدام، ۲۴ ساعته شدن فعالیتهای تجاری مرز خسروی و راهاندازی کاپوتاژ خودروهای زائران است. به گفته شفیعی، مجوز لازم از عراق اخذ شده و مراحل نهایی صدور مجوز در وزارت کشور ایران در حال انجام است تا این طرح تا ماه آینده اجرایی شود.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین تصریح کرد: بیش از ۶ هزار نفر از مرزنشینان شهرستان از مزایای طرح ساماندهی مرزنشینی بهرهمند میشوند و با راهاندازی بازارچههای محلی و «روستا بازار» شرایط عرضه کالاهای مرزنشینان فراهم خواهد شد تا معیشت مردمی و رونق اقتصادی منطقه ارتقا یابد.
شفیعی همچنین از آمادگی شهرستان برای جذب سرمایهگذار در بخش توریسم درمانی خبر داد و گفت: زیرساختها و تجهیزات لازم در بیمارستان قصرشیرین فراهم شده و در آینده نزدیک، درمانگاه شبانهروزی مرزبانی مجهز به پزشک و دندانپزشک افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به بازسازی و احیای روستاهای خالی از سکنه در محدوده مرزی عنوان کرد: از میان این روستاها، تنها ۱۱ مورد دارای ملاحظات امنیتی هستند و دولت با بازگشت ساکنان به سایر روستاها بهطور کامل موافقت کرده است که این اقدام گامی مهم در تثبیت جمعیت مرزی، تقویت امنیت پایدار و توسعه کشاورزی منطقه است.
فرماندار قصرشیرین کمبود پزشک متخصص، بهویژه متخصص بیهوشی را از چالشهای حوزه درمانی دانست و گفت: با جذب متخصصان و توسعه ظرفیت بخش درمان از محل درآمدهای مرزی، شاهد ماندگاری پزشکان و بهبود خدمات درمانی شهرستان خواهیم بود.
شفیعی با تأکید بر نقش رسانهها در بازتاب مطالبات مردمی تصریح کرد: فضای رسانهای شهرستان برای بیان آزادانه دغدغههای مردم باز است و انتقاد منصفانه از منظر توسعه و اصلاح، مورد حمایت مدیریت شهرستان خواهد بود.
وی افزود: دولت مخالف نشاط و شادی اجتماعی نیست و از اجرای برنامههای فرهنگی در راستای افزایش نشاط عمومی استقبال میکند.
در این نشست، فعالان رسانهای و فضای مجازی نیز به طرح موضوعاتی از جمله ساماندهی کولبران، بازسازی دانشگاهها، بهبود خدمات درمانی، احیای روستاهای مرزی، بومیگزینی مدیران و ارتقای راههای ارتباطی شهرستان پرداختند.
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