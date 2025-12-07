استاندار کرمانشاه: مبارزه با قاچاق نیازمند کار تیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، شامگاه شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق یک کار «تیمی، چندوجهی و فرابخشی» است، گفت: قاچاق کالا موجب آسیب جدی به تولید، سردرگمی مصرف‌کننده و برهم‌زدن آرامش بازار می‌شود و دستگاه‌های عضو ستاد باید با جدیت وظایف خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه موضوعات دارای اولویت در جلسه بررسی شده است، افزود: سایر دستگاه‌ها موظفند برنامه‌های اجرایی خود در حوزه مقابله با قاچاق را ارائه و پیگیری کنند

استاندار کرمانشاه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز در حوزه‌های برق، گاز و آب را یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها دانست و گفت: حدود ۱۰ درصد انشعابات استان غیرمجاز هستند که موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌ها می‌شود. این انشعابات عمدتاً بدون نظارت مصرف دارند و باید با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان جمع‌آوری شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز افزود: «تنها جمع‌آوری چند مرکز غیرمجاز حدود سه مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کرده است؛ رقمی که در برخی مناطق معادل مصرف چند واحد صنعتی است. ادامه این روند برای مدیریت مصرف برق ضروری است.»

استاندار کرمانشاه عملکرد استان را در مقابله با مراکز غیرمجاز رمزارز «بسیار مطلوب» دانست و گفت: بیشترین میزان کشفیات کشور مربوط به کرمانشاه بوده است که این موفقیت نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی است

حبیبی با تأکید بر نصب سامانه GPS بر ادوات کشاورزی اظهار داشت: در استان بیش از ۴۰ هزار تراکتور وجود دارد و کنترل مصرف سوخت بدون ابزارهای هوشمند امکان‌پذیر نیست. وی خواستار اجرای پایلوت این طرح در یکی از شهرستان‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

وی با بیان اینکه «شیوه‌های سنتی پاسخگوی حجم فعالیت‌ها نیست»، گفت: با وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو در استان، نظارت سنتی بر حوزه سوخت امکان‌پذیر نیست و باید ابزارهای هوشمند مانند GPS و دوربین جایگزین روش‌های قبلی شود. به گفته وی، همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اتحادیه جایگاه‌داران در این زمینه ضروری است

استاندار کرمانشاه ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: در برخی شهرها تعداد مجوزهای صادرشده بسیار بیش از نیاز واقعی است. وی از دفتر امور شهری استانداری خواست مدل دقیق نیازسنجی برای ۳۵ شهر استان ارائه کند تا براساس آن مجوزهای مازاد ابطال و روند صدور مجوز اصلاح شود

حبیبی پلاک‌کوبی دام عشایر را لازمه مدیریت دقیق جمعیت دامی دانست و افزود: برای ارائه خدماتی مانند واکسیناسیون و نهاده‌های دامی، پلاک‌کوبی ضروری است و جهاد کشاورزی باید آن را در مسیرهای تردد و اسکان عشایر عملیاتی کند.

استاندار در پایان با قدردانی از اقدامات صداوسیمای مرکز کرمانشاه گفت: رسانه ملی همواره در کنار دستگاه‌ها بوده و گزارش‌های مؤثری از فعالیت‌های استان در سطح ملی پخش کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌های مصوب، مبارزه با قاچاق و مدیریت مصرف انرژی در استان به نتایج مطلوب برسد.