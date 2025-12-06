کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی از کشف و ضبط چهار دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در یک خانه روستایی در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۸ دستگاه ماینر در استان کشف شده است.
وی اظهار کرد: این دستگاهها در منزل مسکونی واقع در روستای ناصرآباد امامزاده جعفر شهرستان گچساران کشف و از مدار خارج شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح جمعآوری انشعابات و مصارف غیرمجاز، تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، هزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در این استان کشف شده است.
وی تاکید کرد: این حجم از دستگاههای کشفشده، از ۳۱ مکان مختلف در استان جمعآوری شدهاند.
روستایی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محلهای استخراج رمزارز غیرقانونی، مراتب را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه به عوامل معرفی این مراکز غیرمجاز جوایز نقدی پرداخت میشود، اضافه کرد: مشترکانی که اطلاعات آنان منجر به کشف شود، از جوایزی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی بهرهمند خواهند شد و تاکنون نیز بیش از سه میلیارد ریال پاداش در این زمینه در استان پرداخت شده است.
