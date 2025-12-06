کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی از کشف و ضبط چهار دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در یک خانه روستایی در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۸ دستگاه ماینر در استان کشف شده است.

وی اظهار کرد: این دستگاه‌ها در منزل مسکونی واقع در روستای ناصرآباد امام‌زاده جعفر شهرستان گچساران کشف و از مدار خارج شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری انشعابات و مصارف غیرمجاز، تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، هزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در این استان کشف شده است.

وی تاکید کرد: این حجم از دستگاه‌های کشف‌شده، از ۳۱ مکان مختلف در استان جمع‌آوری شده‌اند.

روستایی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محل‌های استخراج رمزارز غیرقانونی، مراتب را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ‎۳۰۰۰۵۱۲۱‎ اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه به عوامل معرفی این مراکز غیرمجاز جوایز نقدی پرداخت می‌شود، اضافه کرد: مشترکانی که اطلاعات آنان منجر به کشف شود، از جوایزی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند خواهند شد و تاکنون نیز بیش از سه میلیارد ریال پاداش در این زمینه در استان پرداخت شده است.