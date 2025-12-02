  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

کشف ١٩٣٧ دستگاه استخراج رمز ارز معادل مصرف ١٧ هزار خانه در تبریز

کشف ١٩٣٧ دستگاه استخراج رمز ارز معادل مصرف ١٧ هزار خانه در تبریز

تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمع‌آوری ۱۹۳۷ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز سه‌شنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند؛ به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها و… جمع‌آوری و قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه در خصوص پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، افزود: در راستای این اقدامات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۸ آذرماه با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران شرکت در امورهای مختلف و همراهی دادستانی مراکز شهرستان‌ها و فرماندهی انتظامی، ۲۳۹ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۱۹۳۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمع‌آوری‌شد.

هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند. بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۱۷۴۳۳ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

شهروندان و مشترکان محترم می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و پاداش یک تا ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

کد خبر 6676145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها