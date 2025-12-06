  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

مدارس ابتدایی اراک و ساوه یکشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

اراک - بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، مدارس ابتدایی اراک، ساوه و چند روستای تابعه فردا (یکشنبه) به دلیل استمرار آلودگی، در بستر شاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل و تمام کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی در شهرهای اراک، ساوه و روستاهای رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد در بستر شاد برگزار می‌شود.

موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود توسط شهرداری‌های اراک و ساوه و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تأکیدات است.

در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده تردد غیر ضرور در فضای باز نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را جدی بگیرند.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی و عدم فلر سوزی پالایشگاه شازند نیز از دیگر موارد کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی برای فردا (یکشنبه) است.

