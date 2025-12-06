قطعه ۱۲ کیلومتری آزادراه شهید سلیمانی قم تا پایان سال آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شیخ‌اکبری عصر شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از روند اجرای آزادراه شهید سلیمانی گفت: عملیات ساخت این آزادراه از خرداد ۱۳۹۹ با برآورد اولیه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز شد، اما هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها و عدم تأمین اعتبار مورد نیاز، پروژه با تورم شدید و کندی جدی در پیشبرد عملیات روبه‌رو شد.



وی با اشاره به مصوبات سفر استانی دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور شهید به قم افزود: در آن مقطع تصمیم گرفته شد برای اجرای فاز نخست طرح به طول ۳۲ کیلومتر، سهم دولت و بانک عامل هر کدام ۳۰ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۰ درصد باشد، اما اعتبارات پیش‌بینی‌شده از سوی دولت و بانک محقق نشد و روند اجرایی طرح به‌طور کامل متوقف شد.



پیمانکار آزادراه شهید سلیمانی با بیان اینکه قرار بود قطعه نخست فاز اول به طول ۱۲ کیلومتر در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد، گفت: کمبود نقدینگی و عدم ایفای تعهدات مالی طرف‌های دولتی و بانکی اجازه نداد این برنامه محقق شود و پروژه در مقاطع مختلف دچار رکود شد.



شیخ‌اکبری ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ هیئت دولت مصوب کرد تا بخش عمده‌ای از درآمد عوارض آزادراه تهران– قم به این پروژه اختصاص یابد، اما به دلیل ترک فعل برخی مدیران اجرایی، این مصوبه عملیاتی نشد و پس از آن سازمان راهداری در مقام جایگزین بانک عامل معرفی شد، ولی موانع قانونی مانع از اجرای کامل این تصمیم شد و پروژه در تابستان امسال بار دیگر به‌طور کامل متوقف شد.



وی با تأکید بر اینکه در صورت اجرای به‌موقع مصوبات دولت، اکنون فاز نخست آزادراه می‌توانست به طول ۳۲ کیلومتر تکمیل و بهره‌برداری شود، عنوان کرد: با افتتاح این مسیر، بخشی از بار ترافیکی و حجم تصادفات در کمربندی امام علی (ع) قم به شکل محسوسی کاهش می‌یافت.



وی همچنین به رفع معارضین پروژه اشاره کرد و گفت: دو مانع اصلی شامل پارکینگ نیروی انتظامی در ابتدای جاده جعفریه و یک باغ پسته در مسیر جاده قدیم قم– تهران، پس از پیگیری‌های حقوقی تملک شد و این بخش از مسیر آزاد شد.



وی در توضیح عوامل کند کننده پروژه افزود: انتقال خط برق در کیلومتر صفر و جمع‌آوری دو دکل برق در تقاطع جعفریه ضرورتی حیاتی دارد، زیرا وجود این خطوط مانع آغاز عملیات احداث پل‌های تقاطع محسوب می‌شود و از سوی دیگر باید سهم دولت از محل عوارض آزادراه قم– تهران در اسرع وقت به طرح تزریق شود تا پیمانکار بتواند عملیات اجرایی را بدون توقف ادامه دهد.



شیخ‌اکبری درباره وضعیت ادعاهای برخی افراد حقیقی در محدوده جعفریه نیز بیان کرد: تعدادی از مالکان مدعی‌اند اراضی آنان در محدوده مسیر قرار دارد و فرماندار قم در حال پیگیری موضوع به‌صورت میدانی و کارشناسی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های مجمع نمایندگان قم و همچنین بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس قدردانی کرد و گفت: همراهی نمایندگان مردم و مسئولان استان نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال‌سازی مجدد پروژه داشت و بدون این حمایت‌ها، طرح همچنان در وضعیت توقف باقی می‌ماند.



وی در پایان با اشاره به بهره‌گیری از روش‌های نوین ساخت گفت: در آزادراه شهید سلیمانی استفاده از فناوری جاده‌سازی بتنی به عنوان نسل جدید روسازی‌های کشور دنبال می‌شود، مدلی که با عمر بیشتر، هزینه نگهداری کمتر و کاهش مصرف انرژی، رویکردی آینده‌نگرانه برای شبکه آزادراهی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند الگوی مهمی برای پروژه‌های مشابه باشد.