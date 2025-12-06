دستگیری ۴ سارق در دامغان؛ ۱۰ فقره انواع سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان بابیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۱ مسئول رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه کار تحقیقاتی پلیس به سرعت آغاز شد، افزود: با انجام اقدامات لازم پلیسی متهمان پرونده شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری چهار سارق حرفه‌ای طی عملیات ضربتی پلیس خبر داد و ابراز داشت: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

عرب با بیان اینکه متهمان در بازجویی به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: سرقت‌ها شامل تلفن همراه، فروشگاه، منزل، دوچرخه و غیره بوده است.

وی افزود: امنیت خط قرمز پلیس است و با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون اغماض با آن برخورد می‌شود.