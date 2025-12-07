شیرآباد، قلب تپنده گردشگری گلستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در اتاق کار شهردار خان ببین، نقشه بزرگی از مجموعه شیرآباد روی دیوار نصب است. سعید اسماعیلی با نگاهی امیدوار و در عین حال واقع‌بینانه از وضع کنونی و آینده گردشگری خان‌ببین با خبرنگار مهر، سخن می‌گوید؛ شهری کوچک با ۱۵ هزار جمعیت، اما با ظرفیتی که می‌تواند چند برابر خود گردشگر جذب کند.

اسماعیلی در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و انسانی شهر توضیح می‌گوید: خان‌ببین شهری جوان نیست؛ ۶۲ سال از تأسیس آن می‌گذرد و ترکیب قومیتی متنوعی دارد؛ ترک، فارس، سیستانی، خراسانی و شاهرودی. همین تنوع، زندگی اجتماعی پرجنب‌وجوشی به شهر داده و زیرساخت فرهنگی گردشگری را تقویت کرده است.



وی با لبخند ادامه می‌دهد: اما آنچه واقعاً خان‌ببین را متفاوت می‌کند، زیبایی‌های شیرآباد است؛ جنگلی پر رمز و راز، غاری طبیعی با گونه‌های جانوری ویژه، و مجموعه آبشارهایی که چشم هر مسافر را می‌گیرد.

شیرآباد؛ نگینی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی

شهردار، نقشه روی دیوار را نشان می‌دهد و می‌گوید: شیرآباد فقط یک جنگل نیست؛ یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست ملی و جز مناطق نمونه گردشگری کشور است. همین جایگاه باعث شده هر سال گردشگران بسیاری از داخل و خارج کشور به اینجا بیایند.

اسماعیلی افزود: در هشت سال گذشته مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران باز شده است. در این مدت، یک هتل با ۴۰۰ تخت ساخته و به بهره‌برداری رسیده که کیفیت خدمات آن باعث شده گردشگران داخلی و خارجی آن را انتخاب کنند. اما این پایان کار نیست؛ یک هتل دیگر نیز در حال ساخت است و انتظار می‌رود در شش ماه آینده افتتاح شود.

وی تأکید می‌کند: شهرداری و شورا کار بزرگی کردند؛ ما فقط زیرساخت نساختیم، اعتماد ایجاد کردیم. سرمایه‌گذار وقتی وارد شهر می‌شود، باید آینده را ببیند.

اقامت در دل جنگل؛ رویایی که در ۲۲ بهمن محقق می‌شود

وقتی صحبت به پروژه‌های جدید می‌رسد، لحن شهردار جدی‌تر می‌شود: سال‌ها بود گردشگران می‌پرسیدند چرا داخل پارک جنگلی، اقامتگاه نیست؟ ما هم می‌دانستیم اگر اقامت در دل جنگل فراهم شود، تحولی بزرگ رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای محیط‌زیستی ادامه می‌دهد: فاز نخست واحدهای اقامتی شیرآباد ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود. این فقط یک پروژه نیست؛ آغاز یک مسیر است. هر فاز که آماده شود، همان موقع وارد مدار می‌کنیم.

چالش اصلی؛ برق و مسیر دسترسی

با وجود پیشرفت‌ها، اسماعیلی از مشکلات زیرساختی هم سخن می‌گوید: برای رسیدن به آبشار اول، هنوز بخشی از مسیر نیازمند تکمیل است و برق‌رسانی هم باید انجام شود. میراث فرهنگی باید در این بخش کمک جدی کند. شیرآباد یک ظرفیت ملی است؛ نباید فقط یک شهر کوچک هزینه‌های بزرگ آن را بدهد.

یک میلیون گردشگر؛ نیازمند توجه ملی

شهردار با افتخار اما با نگرانی می‌گوید: سال گذشته بیش از یک میلیون گردشگر وارد شیرآباد شدند؛ این عدد برای شهری با ۱۵ هزار نفر جمعیت بسیار بزرگ است. ما مشکلی به نام کمبود گردشگر نداریم؛ مشکل، نبود یک حمایت ملی برای ارائه خدمات در سطحی است که گردشگر انتظار دارد.

وی تأکید می‌کند: اگر این نگاه ملی شکل بگیرد، شیرآباد می‌تواند مقصد اصلی بسیاری از مسافران داخلی و خارجی باشد.

آینده روشن اما نیازمند همراهی

در پایان گفت‌وگو، اسماعیلی آینده را روشن می‌بیند و می‌گوید: اگر زیرساخت‌ها تکمیل شود و دستگاه‌ها کمک کنند، شیرآباد به موتور محرک توسعه خان‌ببین تبدیل می‌شود. ما در شهرداری با تمام توان ایستاده‌ایم؛ امیدوارم نتیجه این تلاش‌ها را مردم و گردشگران در سال‌های نزدیک ببینند.