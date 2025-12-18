به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عمان، پادشاهی عمان و هند با هدف تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و تسهیل جریان کالاها و خدمات بین دو کشور توافقنامه مشترک اقتصادی امضا کردند.

بر اساس این گزارش، توافقنامه مذکور با هدف تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور، تسهیل جریان روان کالا و خدمات و همچنین ایجاد یک چارچوب استراتژیک بر اساس چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه به امضا رسیده است.

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند امروز در سخنرانی خود در عمان گفت: این توافقنامه سرعت جدیدی به تجارت ما خواهد بخشید و اعتماد بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های هند خواهد داد و درها را به روی فرصت‌های جدید در بسیاری از بخش‌ها باز خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که این توافقنامه دومین توافقنامه هند در سال جاری پس از توافق با انگلیس است و به کالاهای هندی کمک می‌کند تا بازارهای جدیدی پیدا کند.

تلاش هند برای تنوع بخشیدن به بازارهای مصرفی جهت انتقال کالاهای این کشور پس از اعمال تعرفه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای هندی صورت می‌گیرد.

ترامپ در اواخر ماه اوت تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای هندی را به ۵۰ درصد افزایش داده بود که بالاترین میزان تعرفه‌های اعمال شده در جهان است. این اقدام پس از آن انجام شد که هند تمایل خود را برای خرید نفت روسیه برای تأمین نیازهای خود اعلام کرد و اقدام به خرید نفت از این کشور کرد.